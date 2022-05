Kryptomarkedet som helhet er bullish med de fleste topp 100-myntene i det grønne i skrivende stund.

Topp krypto

Bitcoin hadde ikke mye å glede seg over torsdag. Den største kryptovalutaen kjempet for å holde seg over $30 000, langt under der den ble handlet for mindre enn en måned siden.

Flaggskipkryptovalutaen gjør det bra i dag, i likhet med andre store altcoins. Den har nylig skiftet hender til rundt $30 200, opp nesten 4 % i løpet av de siste 24 timene. Økningen er speilet av Ethereum, som steg litt mer enn 3,5 % i dag.

De fleste andre kryptor registrerte gevinster ettersom kjøpere fortsetter å velge markedskapitalledere fremfor mindre, mer risikofylte. Solana, XRP, Cardano og Polygon har alle registrerte gevinster.

Topptrekkere

Utenfor topp 20 var tendensen tilsvarende bullish, med de fleste mynter som økte verdien med 3-8 %. Bemerkelsesverdige fremstående inkluderer Cosmos og Kadena, begge opp 12%, sistnevnte reverserte nylige tap.

Cosmos kunngjorde nettopp en $GNOT airdrop for innehavere eller stakers av sitt opprinnelige token ATOM. GNOT er den opprinnelige mynten til GNO Land, en plattform for interoperable samtidige smarte kontrakter som skaleres.

I det som ser ut som markedsstøtte for personvernmynter, har Monero og zCash hver lagt til 11 % til verdien.

Zilliqa øker, opp 10 % og stiger etter å ha kommet med en viktig kunngjøring i går. Økosystemet lanserte en Web3-allianse, som vil identifisere lovende tverrvertikale prosjekter og arrangere introduksjoner som fører til en investering.

Kyber Network Crystals KNC-token er lett dagens og ukens største vinner med gevinster på 27 % hhv. 78 %. Den annonserte en spennende giveaway i dag og nyter investorenes generelle tillit.

På den tapende siden falt begge Curve DAO Token og Convex Finance, med 11 % hhv. 4 %. Convex Finance er en DeFi-protokoll som lar Curve-likviditetsleverandører tjene en andel av handelsgebyrene på Curve uten å satse likviditet der.

TerraUSDs tap avtar. I dag er den bare ned med 7 %. Tapene for uken var på 49 % i skrivende stund.

Trender

Den største vinneren i dag er Neko Coin (NEKOS), en fellesskapsfokusert, desentralisert kryptovaluta med umiddelbare belønninger for innehavere. Alle avgifter går tilbake til økosystemet.

Neko Coin fokuserer på å støtte veldedige organisasjoner for å hjelpe herreløse katter med å finne husly og omsorg. Tokenet har økt 1,950% i dag.