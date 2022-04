Høydepunkter 26. april: Kryptoer i grønt, Dogecoin rally

Kryptomarkedet har snudd spesielt gårsdagens dype bearish trend med de fleste kryptor i det grønne i skrivende stund.

Topp krypto

Bitcoin økte verdien med mer enn 3 % i dag, og handles for tiden for $40 500. Ethereum er opp med over 5%. Andre vinnere inkluderer Terra og NEAR Protocol, med tokenene LUNA og NEAR som begge er opp 7 %.

Den desidert største topp 20-vinneren er Dogecoin som økte med 26 % etter at Elon Musks tilbud om å kjøpe Twitter ble akseptert. Den eksentriske milliardæren tar den sosiale mediegiganten privat.

Dogecoins rolle som betalingsmetode forventes å bli langt mer betydningsfull. Shiba Inu registrerte også gevinster, om enn mer beskjedne på rundt 5 %.

Topptrekkere

Topp 100 kryptor er i det grønne med svært få unntak. De fleste har økt verdien med 3-6 % i løpet av de siste 24 timene.

Mer bemerkelsesverdige vinnere inkluderer THORChain, Kadena og KNC med 9 % hver, The Graph med 14 %, Oasis med 15 %, og Synthetix på #100 med 11 %.

Hvorfor stiger Oasis?

For å feire Oasis» Mainnet-oppgradering lanserte Fountain Protocol, en utlånsplattform på blokkjeden, en airdrop med en total premiepott på 40 000 $ROSE og 400 000 $FTP. Dette arrangementet, der disse midlene blir gitt ut til deltakerne, avsluttes i dag.

Årsaken til Synthetix» økning kan være den nylig annonserte lanseringen av likviditetsincentiver på Layer-2 Optimism. Økosystemet har tildelt 12 000 SNX per uke for å stimulere til å stemme for sUSD Curve-poolen.

NEM og Amp er blant de få taperne, begge ned 2 %. PanCake Swap har mistet 4 % av verdien i løpet av de siste 24 timene. Alle stablecoins er ned, noe som muligens betyr en retrett i USD-verdi.

Trender

Forutsigbart er den største gevinsten ELON BUYS TWITTER, som vi introduserte i gårsdagens oppsummering. Det nyopprettede tokenet på Binance Smart Chain (laget av og for meme-artister) steg hele 3 063 % i løpet av de siste 24 timene.