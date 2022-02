Huobi vil nå støtte BabyDoge Coin (BabyDoge), som stiger 13%

Huobi har annonsert at de nå tilbyr støtte for BabyDoge Coin (BabyDoge) . Huobi-brukere vil nå kunne kjøpe og selge meme-mynten i det som er en av de største børsene i verden. Dette er en enorm utvikling for BabyDoge Coin, og her er grunnen.

Meme-mynten økte med nesten 14 % etter at nyheten kom.

BabyDoge har også rapportert om økende adopsjon de siste månedene.

Noteringen åpner for at andre børser kan gjøre det samme.

Datakilde: Tradingview

BabyDoge Coin (BabyDoge) – Hvor går den herfra

I det øyeblikket mynter begynner å bli notert på store børsplattformer som Huobi; da kan du forvente noen positive bevegelser i prisen. Da nyheten om børsnoteringen kom, steg BabyDoge faktisk med nesten 13 %. Mynten fortsetter å klatre enda mer. På pressetidspunktet hadde den lagt til ytterligere 6 % i verdi i løpet av de siste 24 timene.

Huobi er en stor bør. Det faktum at den gir støtte for meme-mynten betyr at andre store børser vil følge etter. Vi har også sett mye buzz i sosiale medier rundt denne mynten.

For nylig overgikk BabyDoge over 1 million følgere på Twitter. Det var også blant de mest kjøpte myntene av 1000 av de største hvalene i BSC-kjeden. Det er noe som koker her uten tvil, og det er bare et spørsmål om tid før det eksploderer.

Bør du kjøpe BabyDoge?

Vel, meme-mynter kan gjøre deg rik veldig fort, men de har mye risiko. Husk at dette i bunn og grunn er spekulative eiendeler som sjelden har noen vesentlige underliggende fundamentaler.

Men per nå ser BabyDoge ut som den hotteste mememynten akkurat nå. Vi forventer at mynten vil stige ytterligere ettersom flere børsnoteringer kommer i løpet av kort tid. Av denne grunn er det et anstendig kjøp på dette tidspunktet.