Hva er utsiktene til Ethereum Name Service-prisen?

Ethereum Name Service har skapt overskrifter denne uken ettersom investorer fokuserer på populariteten i NFT-bransjen. ENS-tokenet handles til $17,43, som er litt under denne ukens høyeste på over $20. Det er fortsatt om lag 33 % over det laveste nivået i år.

Hva er Ethereum Name Service?

Ethereum Name Service er et unikt blokkjedeprosjekt som forstyrrer den gigantiske industrien innen domeneregister. Bransjen er nå dominert av selskaper som GoDaddy og BlueHost.

Den tradisjonelle industrien er svært ugunstig for sluttbrukere. For det første kan en sentralisert nettstedvert bestemme seg for å sensurere eller fjerne et domene som legger ut innhold de er uenige i. Tilsvarende kan konseptet på lang sikt være svært dyrt for sluttbrukeren.

Ethereum Name Service bruker en desentralisert autonom organisasjon (DAO) for å tilby disse tjenestene. I stedet for at brukere betaler en årlig avgift, belaster den dem en enkel enkeltbetaling, som er en kostnadseffektiv prosess.

Videre bruker Ethereum Name Service konseptet med NFT-er. De siste dagene har folk kjøpt NFT-er på tre og fire bokstaver som har .eth-suffikset. I følge OpenSea har volumet av Ethereum Name Service NFT-er økt kraftig de siste dagene. Den har steget med over 2000 % de siste syv dagene.

En annen grunn til at ENS-prisen har gjort det bra er at populariteten til ETH-domener også har økt de siste månedene. Analytikere tror at denne etterspørselen vil fortsette å stige de neste månedene.

Videre møter den liten konkurranse i sin bransje. Den eneste store konkurrenten er Unstoppable Domains, som tilbyr andre domene-suffikser som blant annet .crypto., .x og .x.

Ethereum Name Service prisprediksjon

Firetimersdiagrammet viser at ENS-prisen har vært i en sterk bullish trend de siste ukene. En nærmere titt viser at det er over 25-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt. Det har også dannet et kopp- og håndtaksmønster (C&H), som vanligvis er et bullish tegn. Den nåværende nedgangen er en del av håndtaksdelen. Samtidig har den stokastiske oscillatoren beveget seg under det overkjøpte nivået.