Det er nesten et år på dagen siden at Facebooks administrerende direktør og pantomime-skurk Mark Zuckerberg kunngjorde at selskapet hans ville endres til Meta.

Det var en enorm uttalelse om retningen til metaverset, som mange begynte å erklære ville omfatte alt fra sosialt samvær til transaksjoner, arbeid til underholdning.

Og som jeg skrev om forrige uke , er det et veddemål som har blitt surt for milliardæren.

Men over hele markedet, ser vi det samme mønsteret? Er interessen for metaversen avtagende?

Den første kilden jeg gikk til var Google, der søkeanalyse tegner et bilde av en stor økning i interessen for begrepet «metaverse» etter at Zuck gikk all-in i oktober i fjor. Ikke lenge etter, en jevn nedadgående trend.

En nedadgående trend, uten tvil. Men hvor mye av dette kan tilskrives konseptet om selve metaversen, og hvor mye er bare en konsekvens av det bredere makrobjørnemiljøet?

Det er vanskelig å si, men det er ingen tvil om at mange metaverse-prosjekter ble betydelig overhypet. Det er mulig å tro på metaversen, men samtidig ha den oppfatning at mange av tokens i rommet enten er overvurdert, tilbyr minimal nytte eller begge deler.

En ting jeg fortsatt ikke kan forstå er hvorfor så mange investorer er villige til å helle penger i alt som er relatert til metaverset, uavhengig av om investeringen har en etterprøvbar plan for å vinne markedsandeler i den eventuelle metaversen.

Selv om markedet er brutalt nå har mange av disse selskapene fortsatt enorme verdivurderinger, selv etter nedgang på 80 %+.

Dot.com-boblen

La oss ikke glemme at Internett har forandret verden ekstremt, langt utover forventningene til selv de største oksene. Og likevel, tenk på hvor mange selskaper som gikk under da dot.com-boblen sprakk.

En gripende referanse er Priceline.com. Du kjenner kanskje ikke igjen det navnet i dag, men det var en gang et av dde største internettselskapene. Konseptet var fristende: at for de en halv million flybillettene som ikke ble solgt hver dag, kunne kundene bruke Priceline til å angi prisen de ville være villige til å betale.

På en slik måte lastet flyselskapene av overflødig beholdning, kundene plukket opp billige seter, og markedsbalansen ble funnet. Det er liksom fornuftig, ikke sant? Og hele tiden tok Priceline et kutt av hver transaksjon.

En tilsynelatende fornuftig forretningsplan; et gap i markedet; og noe som ville fått folk på fester til å svare med «ååå, det er så smart».

Det ble lansert i 1998, og i løpet av syv måneder hadde det solgt 100 000 billetter. Bare 13 måneder etter lanseringen ble det børsnotert til $16 per aksje. Det økte denne første dagen til $88 og endte på $69. Det var planer om å utvide ytterligere – hvorfor kunne ikke systemet fungere like bra på områder som hotellrom, togbilletter, til og med boliglån?

Stengingen på $69 etter børsnoteringsdagen ga Priceline en verdsettelse på nesten $10 milliarder. Det var det mest verdifulle selskapet i Internetts korte historie.

Og så falt det 94%.

Denne historien er ikke unik, selvfølgelig. Nasdaq mistet over en tredjedel av verdien litt over en måned etter toppen i april 2000.

Hva har dot.com-boblen med metaversen å gjøre?

Noe som tar meg til poenget mitt. Du kunne tro på Internett uten å tro på alle selskapene som hevdet å være «internettselskaper». Disse selskapene var beryktede tapsgivere, med konseptet om overskudd som var uhørt i dot.com-dagene. Priceline, for eksempel, gikk opp i tap på 142,5 millioner dollar i de første kvartalene.

Og likevel forandret Internett åpenbart verden.

Det er mange Pricelines der ute i dag. Kanskje dot.com-tidens «profitt» er metaverse-epokens «nytte». Før du investerer i noen av disse tokenene, spør deg selv hva de egentlig gjør? Har de et klart veikart for å utnytte metaversen for å skape noe av konkret verdi? Viktigst, er det noe nytte her?

De virker som grunnleggende spørsmål. Og det er liksom poenget. De er egentlig grunnleggende – men så mange mynter kan ikke svare på dem. La oss ikke glemme hvor enkelt det er å lage en kryptovaluta; en enkel kopiering og lim gir deg teknisk sett en. Kombiner dette med det faktum at så mye penger strømmet inn i rommet – både fra investorer og gjennom VC-er – og det er ingen overraskelse at så mange tokens har kollapset fullstendig.

For hver Amazon er det ti Pricelines.

Og den andre tingen som må nevnes her, er at det (åpenbart) ikke er noen garanti for at metaversen vil bli like viktig for samfunnet som Internett var. Selv med Internett som treffer hvert eneste tenkelige mål, er det fortsatt en rekke Pricelines der ute. Tenk deg hvor mange det ville vært hvis Internett floppet?

Siste tanker

Bare fordi du tror på metaversen, ikke pekk blindt på noe med navnet «metaverse» i den.

For det forutsigbare vil selvfølgelig hver eneste krypto – metaverse eller annet – fortsette å følge aksjemarkedet, slik er makromiljøet akkurat nå. Så selv de som tilbyr nytte, og som ellers kan være godt posisjonert til å utmerke seg, vil ikke gi avkastning for investorer så lenge det bredere markedet fortsetter å henge etter.

Men selv om markedet kommer seg, må metaverse tokens fortsatt bevise at de faktisk oppnår noe – noe mange ikke kan gjøre. Som alltid ved investering er det derfor viktig å gjøre due diligence på den aktuelle mynten, blokkere støyen og stille deg selv de grunnleggende spørsmålene som er diskutert ovenfor.

Ikke la metaverset forføre deg med søte ingenting hvisket i øret ditt. En utopisk drøm vil ikke betale regningene på slutten av dagen, og vi har dot com-boblen som bevis for det.