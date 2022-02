Personvernmynter er kryptovalutaer som skjuler detaljene i en transaksjon. Bortsett fra dette er de fungible. Monero og Zcash er de to mest populære personvernmyntene akkurat nå. Men hvilken av dem er den beste investeringen?

Monero ble lansert i april 2014 for å støtte sensurbestandige og private transaksjoner. Den opererer på en ugjennomsiktig blokkjede som bruker personvernforbedrende verktøy for å opprettholde konfidensialiteten til transaksjoner og gjøre dem usporbare. Dette inkluderer stealth-adresser, ringesignaturer og ring-CT. Den bruker CryptoNote-protokollen for å gruppere transaksjoner og konsensusalgoritmen for bevis på arbeid for å validere dem.

Zcash ble lansert i oktober 2016 av Zooko Wilcox som en gren av Bitcoin. Den tillater selektiv åpenhet og personvern for transaksjoner. Den består av to adresser – Z-adresser (privat) og T-adresser (gjennomsiktig). Den bruker null-kunnskapsbevis (zk-SNARKs) for å oppnå personvern på høyt nivå.

Selv om de begge er personvernmynter, har de forskjellig kryptografi, den underliggende protokollen og gruvemodellen. Mens Monero er helt anonym, lar Zcash brukere utføre en skjermet eller gjennomsiktig transaksjon. Imidlertid er de begge ACIS-resistente og risikerer å bli regulert i fremtiden. Monero har en blokkeringstid på to minutter, mens Zcash har en blokkeringstid på nesten tre minutter.

I motsetning til Zcash, som er noe vanskeligere å bruke, har Monero fått massiv adopsjon på det mørke nettet. Den har også blitt brukt til gruvedrift i nettlesing, slik at gruveprogramvaren kan kjøres fra en nettleser. Zcash har imidlertid et veldig lavt transaksjonsgebyr (i snitt 0,0001 ZEC) sammenlignet med Monero. Selv om begge har problemer med skalerbarhet, er Monero mer skalerbar enn Zcash på grunn av blokkstørrelsesgrensen.

XMR er verdt 153,20 dollar akkurat nå med en markedsverdi på 2,76 milliarder dollar, mens ZEC har en markedsverdi på 1,16 milliarder dollar til 95,99 dollar. Av de to er XMR en bedre investering siden den er 100 % privat, skalerbar og ikke sporbar. Imidlertid kan det være svært risikabelt å håndtere disse myntene, siden de er under regelverkets radar. Handle klokt og gjør nødvendig forskning.