Hvorfor Enjin kan være nøkkelen til Metavese-adopsjon

Enjin åpner veien for et virkelig desentralisert Metaverse.

Enjins Effinity er interoperabel og krever ikke smarte kontrakter.

Enjin har allerede mer enn 160 000 skapere, som kan øke med Effinitys inntreden i bildet.

Enjin handles for tiden på et viktig støttenivå, noe som signaliserer en potensiell reversering.

Et av aspektene ved kryptomarkedet som forventes å vokse eksponentielt i de kommende årene er Metaverse. Analytikere er enige om at Metaverse kan være verdt over 8 billioner dollar innen 2030. Men selv om Metaverse forventes å vokse, ser det ut til å være et kompetansegap på denne fronten. Mange hypede spill for å tjene penger er ganske grunnleggende når det gjelder tekniske muligheter.

Enjin ( ENJ ) er et av prosjektene som har kommet ganske sterkt ut i forhold til å kunne bygge et Metaverse for alle. Det siste grepet mot å skape et sterkt, virkelig desentralisert Metaverse er tydelig i lanseringen av Effinity.

Effinity er Enjin Metaverse og har som mål å gi spillere en plattform der de kan lage og selge spillkarakterer som NFT-er. Ikke bare er Effinity desentralisert, men den er også interoperabel. Med Effinity kan skapere være vert for NFT-ene sine uten behov for smarte kontrakter. I hovedsak betyr dette at brukere av Effinity enkelt kan flytte eiendeler uten å trenge tillatelse fra skapere. Enjin presser mot dette målet gjennom sin kobling med Polkadot.

I tillegg til å ha en neste generasjons plattform i Effinity, ønsker Enjin å integrere Effinity i det bredere Enjin-økosystemet. Dette er en stor sak fordi Enjin allerede har mer enn 160 000 skapere av NFT-er. Med Effinity vil dette tallet bare vokse seg større og positivt påvirke verdien av ENJ-tokens.

Enjin er i en konsolidering

Kilde: TradingView

Som resten av markedet er Enjin for tiden i en konsolidering. Enjin handles for tiden i et område mellom en øvre grense på $1,332 og en nedre grense på $1,2818. Enjin har allerede returnert støtten på $1,2818, og hvis denne støtten holder, kan Enjin være klar for en betydelig økning på kort sikt.

Sammendrag

Metaverse er på en vekstbane og forventes å være verdt minst 8 billioner dollar innen 2030. Til tross for det enorme potensialet som Metaverse har, kommer de fleste prosjekter i dette området til kort når det gjelder tekniske muligheter. Enjin er et av få som legger grunnlaget for solid vekst i Metaverset i årene som kommer.