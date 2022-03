ICP handles nå til over 98 % av sine laveste rekorder.

Med dens fundament, er sjansen god for at den kan stige fra gjeldende nivåer

Det bredere markedet er i ferd med å bli bullish, en faktor som kan øke prisen.

I noen tilfeller er det viktig at prisen er riktig, for så å regne med at det bredere markedet skaper momentum.

En slik lek for øyeblikket er Internet Computer ( ICP ). Internet Computer har vært i en nedadgående trend siden den ble lansert tilbake i 2021. Da den ble lansert, handlet ICP for over $500. For øyeblikket handles ICP til $15, en blek skygge av sitt tidligere jeg. Dette betyr at den er ned med over 95 % fra all time high.

Logisk sett kan den ikke gå mye lavere enn dette med mindre den går til null, noe som er høyst usannsynlig. I hovedsak, nå som markedet er på vei opp igjen, er sjansen stor for at det bare kan gå opp herfra. Med tanke på hvor mye verdi den har tapt siden lanseringen, kan den også være en av de som gir investorene høyest avkastning.

Dessuten er ICP ikke akkurat en verdiløs kryptovaluta. Mens den startet med mye fart som et prosjekt som hadde som mål å desentralisere internett, møtte ICP påstander om at den var sterkt sentralisert, en faktor som rammet hardt. Prosjektet har imidlertid jobbet hardt for å bevise at det er desentralisert, og etter hvert som det beveger seg mot å nå sine langsiktige mål, kan prisen begynne å stige igjen.

ICP Sett for et utbrudd

Kilde: TradingView

Internet Computer har handlet i en synkende trekant i flere uker nå. Imidlertid har salgsvolumene falt den siste uken, noe som signaliserer et potensielt utbrudd, spesielt nå som det bredere markedet viser bullish tegn igjen. Hvis det kommer et utbrudd, kan ICP enkelt teste $50 på kort sikt.

Sammendrag

Internet Computer har vært ned med over 98 % fra sine all-time highs i 2021. Selv om det ikke er noen garantier for at den kan teste sine all-time highs på nytt, er oddsen god for at den kan stige fra gjeldende priser og kan bli blant kryptoene som kan gi høy avkastning.