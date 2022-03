Immutable X (IMX) har økt med over 50 % de siste ukene

Selv om de fleste mynter i kryptomarkedet fortsetter å falle, har Immutable X (IMX) gitt utrolige gevinster den siste uken. Nylige kjedenyheter har drevet mye av denne økningen, men kan IMX holde dette gående? Her er noen høydepunkter:

Immutable X (IMX) kunngjorde at de hadde samlet inn 200 millioner dollar for å finansiere utvidelsen av økosystemet.

Til tross for oppgangen er Immutable X (IMX) fortsatt betydelig lavere sammenlignet med ATH

På pressetidspunktet handlet mynten for rundt 1,8 dollar.

Datakilde: Tradingview

Immutable X (IMX) – Prisprediksjon

Den nylige økningen på 50 % for Immutable X (IMX) kom som en velkommen overraskelse for investorer. Markedet de siste dagene har vært veldig ustabilt, og det har vært vanskeligere hver dag å finne gode nyheter over hele linja. Men til tross for dette forventer vi at IMX vil trekke seg litt tilbake.

Faktisk, i skrivende stund hadde mynten tapt rundt 5 % i løpet av de siste 24 timene, og handlet til $1,85. Det viktigste å følge med på akkurat nå er $1,95-merket. Hvis IMX faktisk kan finne nok bullish opptrend til å teste eller til og med krysse den terskelen, så kan vi se flere gevinster komme i løpet av kort sikt.

Men det er fortsatt en betydelig risiko for salg. Når mynter samler seg som dette, vil de flate ut på et tidspunkt. For IMX ser det ut til at nivået for utflating er $1,8. En pause under dette nivået kan føre til nedgang

Er Immutable X (IMX) verdt det?

Det er ingen tvil om at Immutable X (IMX) har falt kraftig siden den nådde all-time highs for noen måneder tilbake. Mynten har også vært på en bearish trend det meste av dette året.

Selv om dette kan være et problem på kort sikt, er Immutable X (IMX) fortsatt et anstendig kjøp med et betydelig potensial på lang sikt.