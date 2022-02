India: Skatter gjør ikke kryptohandel automatisk lovlig

Indias finansminister hadde annonsert en skatt på 30 % på alle kryptoinntekter, inkludert NFT-er

Skattesjef JB Mohapatra sier at tiltaket ikke er det samme som å legalisere kryptohandel i landet.

Tirsdagens budsjetttale av Indias finansminister Nirmala Sitharaman inkluderte en bestemmelse om en skatt på 30 % på kryptoinntekter, noe som førte til reaksjoner fra hele kryptosamfunnet om at landet hadde signalisert anerkjennelse for kryptoaktiva.

Men i en uttalelse som ble gitt etter budsjetttalen, forsøkte sentralstyret for direkte skatter (CBDT) JB Mohapatra å klargjøre at dette synet kan være feil.

Ifølge CBDT-sjefen skal ikke finansdepartementets overgang til å beskatte kryptovalutaer oppfattes som at handel med disse digitale eiendelene offisielt er lovlig.

Han sa at skattlegging av kryptohandler under de nye lovene ikke har noen som helst sammenheng med deres lovlighet.

Crypto "blir ipso facto ikke lovlig eller vanlig bare fordi du har betalt skatt på det," bemerket Mohapatra i intervjuet.

Han la til at tiltaket med å innføre skatter og utvide skatteklassen gir skattemyndighetene et ekstra verktøy som kan målrettes mot potensielt juks og andre ulovlige aktiviteter.

Til tross for denne åpenbare fordelen, forklarte han, er det bare et skikkelig regulatorisk rammeverk for kryptovalutaer som kan gjøre handel med aktivaklassen lovlig.

India vil lansere sin digitale sentralbankvaluta i løpet av de neste ett eller to årene, selv om det ser ut til å bringe private kryptovalutaer under statlig regulering.