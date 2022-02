Indisk GARI øker 100 % på en uke: Her er grunnen

GARI-tokenet, det første sosiale kryptovaluta-tokenet i India, har økt med mer enn 100 % den siste uken.

I løpet av de siste 24 timene har Garicoin-prisen steget 20% og GARI/USD-paret har sett et intradagvolum på 31,8 millioner dollar ifølge data fra CoinGecko. Daglig handelsvolum er opp 78 %. GARI topper til og med bullish-trenden på kryptobørsen Gate.io, med over 160 tweets den siste timen om tokenet som bidrar til at denne mynten er hot.

GARI/USDT ble handlet til laveste nivå på $0,25 den 24. januar, men steg til $0,63 den 1. februar 2022. For tiden handles det rundt $0,616854. Dens høyeste rekord er $0,782633, nådd 18. januar 2022.

Her er et diagram over GARI/USDT-paret. Kilde: TradingView

Men hva er det som gjør at det relativt ukjente kryptotokenet får et slikt volum og interesse fra kryptosamfunnet?

Chingari-appen er en av de største sosiale plattformene i India med over 1,38 milliarder brukere. Appen er drevet av GARI-tokenet, som ble lansert i slutten av 2021 og etter sigende beveger seg mot integrering i den populære appen senere denne uken. Et airdrop har pågått mens lanseringen nærmer seg.

Momentumet som ble sett i dag kan også relateres til kryptomiljøets reaksjon på den indiske regjeringens signal om at de kanskje ikke forbyr kryptovalutaer likevel. Dette skjedde da landet forsøkte å innføre en skatt på 30 % på kryptoinntekter, inkludert NFT-er.

In #India Crypto is legal from now!

And $GARI is an Indian Coin.

Very very new coin. And is being listed on a lot of exchanges! I am jumping into $GARI @GariToken #gari #btc #bitcoin

— Crypto Pasha (@cryptopasasi) February 1, 2022