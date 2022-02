Quant var den største vinneren blant de 100 største myntene etter markedsverdi i går. I dag fortsetter rallyet. Den har lagt en tredjedel til verdien i dag og handles for øyeblikket for $138.

Hvis du ønsker å lære alle detaljene rundt Quant, inkludert om det er en verdifull ressurs og de beste stedene å kjøpe Quant nå, har du kommet til rett sted.

De beste stedene å kjøpe Quant nå

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp QNT med Binance idag

eToro

eToro er en av de ledende handelsplattformene for investering i kryptoaktiva. Med sine mange funksjoner, inkludert kopihandel, avanserte tekniske diagrammer og en rekke handelsverktøy, passer eToros plattform perfekt for både nybegynnere og proffer.

Kjøp QNT med eToro idag Ansvarsfraskrivelse

Hva er Quant?

Quant ble lansert i juni 2018 med mål om å koble sammen blokkjeder og nettverk på global skala, uten å redusere effektiviteten og interoperabiliteten til nettverket. Det er det første prosjektet som løser interoperabilitetsproblemet gjennom etableringen av det første blokkjede-operativsystemet.

Quants operativsystem, Overledger, ble designet for å fungere som en inngangsport for ethvert blokkjedebasert prosjekt for å få tilgang til alle andre blokkkjeder. Det fungerer også ved å koble en applikasjon til andre applikasjoner i samme blokkjede-økosystem, som Ethereum.

Mer enn flere blokkjedeinteraksjoner, skaper Quant forskjellige lag for apper å samhandle på forskjellige nivåer. Quant har forskjellige lag for transaksjoner, meldinger, filtrering og bestilling, og en applikasjon for å dele og referere til identiske meldinger relatert til andre applikasjoner.

Bør jeg kjøpe Quant i dag?

Quant kan være en unik og verdifull ressurs, men den er også flyktig. Enhver investering du gjør bør tilpasses risikotoleransen din.

Quant prisprediksjon

Ifølge Cryptonewsz vil etterspørselen etter Quant skyte i været i desember, noe som vil resultere i en massiv oppgang i prisene innen utgangen av året. 1 QNT vil handles for $200 på dette tidspunktet.

I 2023 spår de en pris på rundt 206 dollar. Året etter vil Quant overgå forventningene til de fleste kryptovaluta- og valutainvestorer, og nå $305.

