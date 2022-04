ADA har falt med over 11 % den siste uken

Et økende antall investorer står overfor urealiserte tap på grunn av fall i prisen på Cardanos opprinnelige valuta ADA mot det psykologiske nivået på $1, heter det i en rapport fra IntoTheBlock-pengeindikatoren.

Ifølge CoinMarketCap handles kryptovalutaen for øyeblikket til $1,03 med en gevinst på 3,28% de siste 24 timene.

Den åpne kildekode og desentraliserte offentlige blokkjedeplattformen Cardano har vært vitne til en bearish uke med priser som har falt over 11 % siden mandag. Dette har presset innehaverne i minus siden ADA for tiden handles til over 64 % lavere enn sin rekordhøye på $3,09 i september 2021.

Mer enn 67 % av ADA-innehaverne er for tiden under vann, mens 25 % av Cardano-investorene tjener på og 9 % er på et breakeven-punkt, forklarte rapporten. Trusselen om at ADA faller under $1 fortsetter kaste skygge over innehaverne, spesielt hvis den nåværende trenden med kryptovalutas ytelse fortsetter.

IntoTheBlock-indikatoren bruker den gjennomsnittlige kostnaden som tokens ble kjøpt for og sammenligner den med gjeldende pris for å rapportere funnene. I følge denne analysen står 3,41 millioner ADA-adresser overfor tap i forhold til de 1,25 millioner adressene som fortsatt er grønne.

Indikatoren ser også på hvor lang tid tokenet har blitt holdt som en indikator for å si at over 75 % av ADA-innehavere beholder tokenet i mellom én og 12 måneder. 11 % av investorene holder valutaen i mer enn ett år og er dermed de som fortsatt har overskudd.

Frykt for at ADA vil nå sitt årlige laveste nivå på $0,80, sett i mars 2022, har ytterligere fått flere investorer til å selge, noe som har styrtet valutaen.

Men når det gjelder fundamentale forhold, fortsetter Cardano å se sterk ut. Blockchains dApps venter på at Vasil-hardgaffelen i juni skal lanseres, og etterspørselen etter nettverk har fortsatt å vokse etter lanseringen av SundaeSwap desentralisert børs (DEX).