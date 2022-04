Bruken og implementeringen av kryptovalutaer har økt kraftig de siste årene, ettersom krypto krysser inn i mainstream. Men med spredningen av nye valutaer, kommer økningen av ulovlig bruk og misbruk.

CoinJournal har analysert en rapport fra Chainalysis for å finne ut hvor utbredt kryptokriminalitet er, hvilke typer som er mest utbredt og hvilke år som tapte det høyeste beløpet til kryptokriminelle.

Krypto-svindel vokste med 82 % i 2021 til 7,8 milliarder dollar

72 % av 3,2 milliarder dollar i stjålne midler ble fjernet fra DeFi-protokollene

Svindel som en prosentandel av totalt kryptotransaksjonsvolum falt 66 %

Og hvor ille er egentlig krypto sammenlignet med svindel i trad-fi-området? Er alt overdrevet, eller har de et poeng de som sier at krypto virkelig en avløpsbrønn for dårlige hensikter?

Kryptokriminalitetstrender for 2022

La oss ikke gå rundt grøten her. Tallene her er ganske skremmende, med kryptobasert kriminalitet på 14 milliarder dollar i 2021 ifølge undersøkelsen – det er en (usunn) økning fra 7,8 milliarder dollar i 2020.

Men hvis vi vil sammenligne dette med trad-fi-sektoren, må vi fjerne noen kategorier. Terrorfinansiering, tilsvarende darknet-materiale og mange av de andre kategoriene er rett og slett for brede til å kvantifisere i fiat-verdenen. Jeg tror vi alle kan være enige om at den amerikanske dollaren ikke er så uberørt at den er immun mot å bli brukt til å kjøpe narkotika, betale for stjålne varer og utallige andre hemmelige aktiviteter som de ovennevnte kategoriene dekker.

Det vi ønsker å fokusere på her er om forbrytelser "spesifikke" for kryptovaluta er så utbredt som mainstream media gjør dem til, og hvordan de kan sammenlignes med trad-fi. Med det mener vi svindel, hacks og alt sånt, selv om dette utvilsomt vil være litt av en epler-til-appelsin-sammenligning.

Kryptosvindel og stjålne midler

Som diagrammet ovenfor viser, når det gjelder vekst fra år til år, var det de to kategoriene av størst interesse for oss som også hadde de to største bevegelsene: svindel og stjålne midler. Svindel vokste med 82 % i 2021 til 7,8 milliarder dollar, mens kryptovaluta for 3,2 milliarder dollar ble stjålet i 2021 – en økning på 516 % sammenlignet med 2020.

Så ja, det er ikke bra. Men la oss ikke være skyldige i å bare lese overskriftstallene – det ville gjøre jobbene våre altfor enkle. Når du graver dypere, er det én ting som skiller seg ut – den store hovedvekten av denne veksten fant sted i DeFi, som også tilfeldigvis er den nyeste "underindustrien" innen kryptoområdet.

DeFi

72 % av 3,2 milliarder dollar i stjålne midler ble fjernet fra DeFi-protokoller. Når det gjelder svindel, kan 2,8 milliarder dollar av 7,8 milliarder dollar utelukkende tilskrives teppetrekk – den klassiske (nye) svindelen på DeFi-arenaen, der grunnleggere lager en kryptovaluta før de tørker ut likviditeten og stikker av med investorenes midler.

I virkeligheten er det totale tapet faktisk høyere, ettersom de 2,8 milliarder dollarene bare inkluderer tappet likviditet – og ikke den påfølgende devalueringen av de innfødte tokenene, som alltid kraterer >90 %.

Kontekstualisering av figurene

Mens tallene ovenfor forteller oss at svindel og stjålne midler kumulativt steg 129 % fra 4,8 milliarder dollar til 11 milliarder dollar, økte transaksjonsvolumet innen DeFi 912 % i samme periode. Totalt transaksjonsvolum for kryptovaluta økte med 567 % fra 2020 til 2021. Så sett gjennom en helhetlig linse, selv om det absolutt ikke er pent, hjelper det å se på det store bildet.

På den annen side, er dette helt annerledes enn det vi ser i trad-fi-verdenen?

Denne studien fra UK Finance viser at 1,28 milliarder pund (1,67 milliarder dollar) ble stjålet i tilknytning til betalingskortsvindel (kreditt-, debet-, debiterings- og minibankkort) i 2019. Grafen nedenfor viser studieresultater av nettbanksvindelstap fra Storbritannia mellom 2010 og 2020, som beløper seg til $160 millioner i 2020. Husk at dette bare er britisk bankvirksomhet, ikke global. Imidlertid blekner tallene sammenlignet med det vi ser i DeFi, selv om sistnevnte er global.

Nettbanksvindel tap i Storbritannia, data via Statista

Men nettbank er neppe nytt, mens DeFi definitivt er det. Ettersom hysteriet ble drevet av meme-fortellinger i tilknytning til Binance Smart Chain (Safemoon), Ethereum (Shiba Inu) og mer, strømmet detaljhandelspenger inn da investorer (eller, bør vi si, gamblere) forsøkte å ri den neste bli-rik-raskt-bølgen.

Plassen var en hengemyr av gambling gjennom hele året, noe som tilslørte den underliggende verdien som ble bygget av ekte prosjekter. DeFi er for bredt til å skjære alle over en kam, når noen har som mål å skape ekte nytte og andre rett og slett er kopierte gafler uten realistiske forhåpninger om å skape noe verdiøkende. Og hvis DeFi er et for bredt begrep, så er kryptovaluta definitivt det.

Trad-Fi

Vi må være på vakt mot å male hele DeFi-bransjen med samme pensel, akkurat som vi aldri ville skjære hele trad-fi-sektoren over en kam i forbindelse med lignende problemer. Den beryktede Wirecard-svindelen pågikk i et tiår og resulterte i et hull på 2 milliarder dollar i balansen, men revisorene (KPMG) fortsetter å operere. Andre steder resulterte Bernie Madoffs sirkushandling i en estimert svindel på 64,8 milliarder dollar .

Selv Jordan Belfort ble antatt å ha forårsaket investortap på egenhånd på 200 millioner dollar, og han endte opp med at en overveldet Leonardo Di Caprio udødeliggjorde ham.

I sannhet er trad-fi altfor stort til å prøve å kvantifisere omfanget av tapene, størrelsen på industrien og hva veksten i kriminalitet er. Men la oss ikke late som om DeFi, eller krypto i det store og hele, er den første sektoren i finansnæringen som blir plaget av ondsinnet aktivitet. Den uheldige realiteten er at med en så meteorisk vekst som krypto har opplevd, vil det alltid være igler med dårlige intensjoner som prøver å manipulere endringen til deres fordel, spesielt når denne endringen skjer for raskt til at regulatorer kan henge med.

Forskjellen

Den virkelige forskjellen her er størrelsen på de individuelle ranene som er mulig innenfor DeFi. Hvis vi bryter ned tallene ytterligere, ser vi at av 2,8 milliarder dollar i teppetrekk som fant sted i 2021, kom 90 % fra en uredelig børs – Thodex – hvis administrerende direktør Faruk Fatih Ozer flyktet etter å ha suspendert kundenes mulighet til å ta ut penger. Han står nå overfor en 40 000 års (!) dom i Tyrkia dersom myndighetene noen gang tar ham.

Axie Infinity ble nylig hacket for 625 millioner dollar, da en hacker tok kontroll over private sikkerhetsnøkler. I fjor ble Poly Network ofre for et hack på 600 millioner dollar, selv om historien tok en bisarr vri da hackeren returnerte pengene og endte opp med å bli tilbudt en jobb som Chief Security Advisor.

Faktisk er den "ærlige" hackeren i Poly Network-saken langt fra enestående, ettersom SushiSwap ble varslet om en enorm sårbarhet på $350 millioner i koden deres av en white-hat hacker, mens Polygon faktisk betalte en dusør på $2 millioner da de nylig ble tipset om en feil som kunne ha forårsaket $850 millioner i tap.

Imidlertid er realiteten at det er betydelig lettere å utføre et ran på denne skalaen – hundrevis av millioner av dollar – fra den bærbare datamaskinen, hjemme på blokkjeden, i stedet for i trad-fi-verdenen. Så mens de totale tallene faller etter hvert som krypto modnes, inkludert for disse isolerte hendelsene, gir pengene i rommet og potensialet til å opptre anonymt en unik mulighet.

Det er utfordrende å se for seg at ran av denne skalaen går ubemerket hen for ofte i trad-fi-verdenen, men igjen, de skjer – som vi nevnte med flere eksempler ovenfor.

Positiv bane

Chainalysis-rapporten bemerker imidlertid den økte evnen til rettshåndhevelse til å straffeforfølge forbrytelser, og nevner nylige anstrengelser fra CFTC for å anklage flere investeringssvindeler, FBIs fjerning av den produktive REvil-ransomware-stammen og OFACs sanksjonering av Suex og Chatex – to Russland-baserte kryptovalutatjenester som er sterkt involvert i hvitvasking av penger. Og dette er et område vi ønsker å grave mer inn i.

IRS kunngjorde også at de hadde beslaglagt over 3,5 milliarder dollar i ulovlig ervervet kryptovaluta i 2021, det amerikanske justisdepartementet beslagla 56 millioner dollar i forbindelse med den beryktede BitConnect-svindelen og ytterligere 2,3 millioner dollar i løsepengeangrepet fra Colonial Pipeline .

I økende grad har rettshåndheverne vært i stand til å målrette krypto-fiat-broen for å hjelpe til med å forfølge disse aktivitetene. Åpenheten som blokkjeden tilbyr er faktisk et problem i så måte for kriminelle, da det blir vanskelig å «vaske» pengene i stor skala, når verden kan se hva som skjer på blokkjeden. Det kan være lettere å flytte den rundt virtuelt, men hvis du vil bygge bro til fiat, kreves det betydelig mer oppfinnsomhet.

Veien fremover

Ser vi på det faktum at transaksjonsvolumet for kryptovaluta økte med 567 % til 15,8 billioner dollar fra 2020 til 2021, mens svindel og stjålne midler bare vokste med 129 %, representerer dette et fall på 66 % i den ulovlige aktiviteten som andel av transaksjonsvolumet, som er en mer representativ beregning enn bare å se på tallene for svindel og stjålne midler isolert sett.

Hvis vi ser fremover og forutsetter at kryptovalutatransaksjonsvolumet forblir på på 15,8 billioner dollar for 2022, vil det samme fallet på 66 % i svindel og stjålne midler som en prosentandel av volumet bety at svindel og stjålne midler i 2022 vil lande på 3,7 dollar. milliarder, betydelig ned fra 11 milliarder dollar i 2020.

Så uten den voldsomme veksten på tvers av bransjen, faller faktisk frekvensen av slike ran betydelig – noe grafen nedenfor viser.

Konklusjon

Så, for å avslutte, begynner myndighetene å forstå og kontrollere den tidligere ville vesten av krypto mer og mer. Forfølgelsene skjer i økende takt, og reguleringen tar igjen. Tallene tyder på at med DeFi og kryptovalutas eksplosive vekst, kommer hacks og sikkerhetsbrudd faktisk til å gå ned på proporsjonal basis. Selv om det er vanskelig å kvantifisere, skjer slike problemer selvfølgelig også i trad-fi-verdenen.

Men når det er sagt, er størrelsen på de individuelle hackene vi ser i krypto bekymrende. Kunder må være ekstra på vakt med pengene sine og forsiktige med forvaringspraksis. Industrien kan vokse i en nådeløs hastighet, og omfanget av problemet kan være overdrevet – spesielt sammenlignet med lignende hendelser i trad-fi-verdenen – men det er fortsatt et problem.

Men hvis trendene fortsetter fremover, er vi på rett vei.