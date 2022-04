Michelle Legge: Regjeringer er sultne på CBDCs

Michelle Legge: Skatt vil avgjøre fremtiden til DeFi og NFT:

Michelle Legge, leder for kryptoskatteutdanning ved kryptoskattekalkulator og porteføljesporer Koinly, uttalte at utviklingen de siste månedene fra Bidens executive order til hyperinflasjonen i den globale økonomien har gjort samtaler rundt CBDCs stadig mer relevante.

Central Bank Digital Currency er den digitale representasjonen av et lands fysiske valuta utstedt av sentralbanken for vanligvis å muliggjøre raske og enkle transaksjoner og håndheve større kontroll over pengepolitikken.

Legge uttalte at regjeringer er sultne på CBDCs, og forklarte at de tilbyr makt og kontroll som lener seg inn mot Kinas sosiale kredittsystem. I motsetning til den styrkende fremtiden til Bitcoin, er CBDC-er et "helt annet blokkjededyr", sa hun.

På spørsmål om hvilke av de godt diskuterte morderappene som vil holde seg, påpekte Legge at selv om det er gjort mye fremskritt for å oppnå detaljbrukstilfeller med DeFi's, håper hun at plassen ikke vil bli beskattet til glemselen.

Eksperten hevdet også at NFT-er presenterte en helt ny rekke muligheter i kryptoverdenen og utover:

"Hvis publikum kan kommunisere med "blokkjeden" via bilder, så er det logisk å anta at alt vi er vant til å se på papir vil gå veien om en digitalisert, eiebar NFT.

Hvordan kan dette se ut på det mest grunnleggende nivået? Aksjebevis, eksamensbevis, medisinske journaler, forsikringer, fødselsattester, pass osv.

Legge hevdet videre at i likhet med spillindustrien, kan opprettelse, distribusjon og administrasjon av NFT-bevis-administrasjonen skape en egen industri. Imidlertid vil skatteregler spille en nøkkelrolle i å bestemme suksessen til NFT-er, la hun til.

"…ingen ønsker å møte en skatteregning for feilaktig "profitert" på "avhending" av en helseforsikring. Det må være klart for alle, skattemyndighetene inkludert, at NFT-er som brukes på denne måten har en verdi på null dollar.»