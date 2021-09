Ifølge lokale rapporter har iranske myndigheter pågrepet flere medlemmer av et kryptorelatert svindelnettverk

Irans etterretningsdepartement bekreftet i går at de har arrestert flere personer som muligens har vært involvert i kryptosvindel. I en kunngjøring hvor de bekrefter arrestasjonene oppgir etterretningsdepartementet (VAJA) at svindelen involverer aktører som har villedet brukere til å investere i kryptoproduktet King Money (KIM), som har vist seg å være en del av et pyramidespill.

King Money ble kjent via sosiale medier, men brukerne visste ikke at det de investerte i var en ikke-eksisterende spekulativ handel. Departementet forklarte at de involverte aktørene klarte å svindle til seg en god sum med penger fra de intetanende investorene. Innbyggerne hadde allerede blitt advart om at King Money kunne være en svindel, og at de i stor grad siktet seg inn på iranere.

I en etterforskningsrapport fra i fjor kom det frem hvor lyssky ‘utviklerne’ hadde vært i forbindelse med informasjonen rundt King Money. De involverte teammedlemmene var ikke i stand til å oppgi grunnleggende informasjon, som for eksempel ekte navn, på kryptovalutaens profesjonelle white paper. I stedet valgte de å bruke kallenavn. I etterkant av hendelsen har etterretningsdepartementet bedt iranere om å være svært varsomme med ustabile markeder slik som kryptovaluta.

Iran har hatt betydelige problemer med strømforsyningen i landet, og kryptomining har i stor grad bidratt til dette. Myndighetene har faktisk gjennomført flere arrestasjoner i forbindelse med ulovlige kryptominingoperasjoner som har stjålet elektrisitet.

Irans tidligere president Hassan Rouhani uttrykte i et innlegg han holdt for landets kabinett i fjor at han var skeptisk til den påvirkningen kryptomining har hatt på landets strømforsyning, spesielt siden 85% av landets kryptomining var ulisensiert. All kryptoaktivitet ble deretter forbudt i fire måneder, men det ser ikke ut til at kryptomining forsvant helt.

Som rapportert av IRNA, oppdaget landets Stock Exchange and Securities Organization en hemmelig miningoperasjon i lokalene til Tehrans aksjebørs. Tavanir, den offisielle strømleverandøren, avviste først ryktene, men etter at børsens egne PR-avdeling fant mineutstyret var det åpenbart at det hadde foregått ulovlige aktiviteter.

«I løpet av tilsynet utført av Stock Exchange and Securities Organizations ble det oppdaget flere minere i selskapets lokaler.»

Direktørens av Tehran Stock Exchange har i ettertid trukket seg fra sin stilling som følge av hendelsen, og selskapets visepresident, Mahmoud Goudarzi, forventes å overta hans stilling. Utnyttelsen av landets strømforsyning har plaget innbyggerne med gjentatte uplanlagte strømbrudd som har påvirket driften av mange ulike virksomheter. Det gjenstår å se hvordan landet vil håndtere krypto i tiden fremover.