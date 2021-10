Både Tigran Gambaryan og Matthew Price etterforsket omfattende saker i løpet av sin tid hos IRS

Binance har ansatt to tidligere IRS-etterforskere i et forsøk på å forbedre plattformens regulatoriske etterlevelse.

I to separate kunngjøringer fra 30. september avslørte børsen at de tidligere IRS-etterforskerne Tigran Gambaruan og Matthew Price nå har blitt en del av deres team.

Ifølge Binance bringer de to med seg bred erfaring etter å ha jobbet for IRS’ avdeling for kriminalitet i Washington DC.

Press for regulatorisk etterlevelse

Matthew Price begynner hos Binance som etterforskningssjef. Han har fra før 15 års erfaring fra IRS, hvor han har bidratt i flere høyprofilerte saker, inkludert saken mot BTC-miksertjenesten Helix.

«Min interesse for å bli med hos Binance bunner i mitt ønske om å styrke samarbeidet mellom myndighetene og industrien, slik at krypto fortsatt kan vokse og gjøre godt over hele verden,» fortalte han.

Gambaryans stilling hos Binance blir som visepresident for global etterretning og etterforskning, og han tar med seg et tiår med relevant erfaring.

«Som spesialagent har Tigran etterforsket saker som innebærer nasjonal sikkerhet, terrorfinansiering, identitetstyveri, distribuering av barneporno, skatteunndragelse og brudd på bankhemmelighetsloven,» la børsen til i kunngjøringen.

Agenten var også en viktig del av etterforskningen av flere store saker relatert til cyberkriminalitet, inkludert den infamøse Mt. Gox-hackingen, darknet-markedsplassen Silk Road og kryptobørsen BTC-e.

I en kommentar til Binance fortalte Gambaryan at han var klar til å samarbeide med plattformens avdeling for etterlevelse, for å «identifisere kriminelle og bringe de for retten».

Han påpekte også behovet for samarbeid mellom aktørene i den spirende kryptoindustrien og regulatoriske myndigheter. Binance ønsker å bedre sitt omdømme på dette området og vil gå spesielt hardt ut mot ulovlige aktiviteter som ransomware, menneskehandel og terrorfinansiering.

Rekrutteringen av de to tidligere IRS-agentene kommer samtidig som at Binance går inn for å samarbeide med regulatoriske myndigheter etter gjentatte problemer i blant annet USA, Storbritannia, Tyskland og Singapore, samt flere andre land.