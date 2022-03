Elrond har annonsert at Itheum vil lanseres på Maiar Launchpad

Lanseringen vil skje mot slutten av mars eller tidlig i april

Itheum, en Web3-datameglerplattform, ønsker å utnytte skalerbarheten som tilbys av Elrond

Elrond har annonsert sin strategiske støtte for Itheum, en Web3-datameglerplattform. Gjennom dette trekket vil Itheum bli avduket på Maiar Launchpad, den strategiske lanseringsplattformen for Elrond-blokkjeden.

Itheum er det første desentraliserte multikjededatameglerfirmaet, og den har vært under utvikling i tre år. Plattformen søker å fremme databruk ved å sikre at eierne kan eie og handle dataene sine gjennom Web3 eller Metaverse.

Elrond tilbyr støtte for Itheum

Itheum utnytter den skalerbare blokkjedeteknologien levert av Elrond for å lage en plattform der alle kan administrere sine personlige data i form av eiendeler. Itheum vil også ta i bruk NFMe ID-teknologi for å tillate brukere å inkludere et metadatalag på sine sjelbundne dataavatarer for metaversen.

«Noen av de flinkeste hodene i vår generasjon og vanvittige mengder ressurser er i økende grad fokusert på å finne nye måter å høste data fra brukere på og selge dem videre for annonser. Hvis vi gir brukere og virksomheter mulighet til å eie dataene deres og hente verdi fra dem, kan internett utvikle seg til et nytt nivå av nytte og tillit, et solid grunnlag for det neste territoriet for menneskelig utvikling, sa Itheums administrerende direktør, Mark Paul.

Denne teknologien vil gi brukerne en tilpasset opplevelse samtidig som de tjener en passiv inntekt. Teknologien vil også fremme adopsjon av sluttbrukere samtidig som den skaper en plattform der brukere kan få tilgang til verdifulle og nøyaktige data til konkurransedyktige priser. Itheum vil debutere på Maiar Launchpad mot slutten av denne måneden eller tidlig neste måned.

Elrond blokkjeden

Elrond blockchain er en av de mest konkurransedyktige aktørene i blokkjedesektoren. Blockchain-arkitekturen søker å gi enorme skalerbarhetsfordeler, inkludert raske transaksjonshastigheter og høy gjennomstrømning.

Elrond blockchain har integrert sharding for skalerbarhet, og den har investert i en sikker proof-of-stake-algoritme. Som sådan har det blitt utpekt som en potensiell Ethereum-morder. Nettverket hevder å behandle mer enn 10 000 transaksjoner per sekund til betydelig lave kostnader, noe som er mer enn hva som kan sies om Ethereum.