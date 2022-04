Kryptovaluta og den underliggende blokkjedeteknologien har revolusjonert global finans, med digitale eiendeler som blir stadig mer populær som betalingsmetode over hele verden.

I dag aksepterer millioner av virksomheter Bitcoin og andre kryptovalutaer som betaling. Og etter hvert som flere betaler med krypto på ulike forhandlersteder og salgssteder, har en ny trend dukket opp: bruken av kryptodebetkort.

Et eksempel på hvor stor denne trenden er, er Visas nylige kunngjøring om at kryptotilknyttede kort stod for betalinger verdt 2,5 milliarder dollar i finansårets første kvartal 2022. Veksten som også har sett kryptobetalingsprosessorer som BitPay og Strike øke støtten.

Totalt sett er kryptodebetkort på vei oppover, og med det en sjanse for brukere til å tjene litt gratis krypto.

Men hva er disse kryptodebetkortene, og hvordan fungerer de? Vi tar en titt på dette, og enda viktigere, dykker ned i hvordan man enkelt kan tjene gratis kryptovaluta med sitt kryptodebetkort.

Hva er kryptodebetkort?

Tenk på kryptodebetkort som å være lik konvensjonelle debetkort. I dette tilfellet kan du bruke kryptodebetkortet til å foreta personlig eller online betalinger for varer og tjenester, slik du ville gjort med et hvilket som helst tradisjonelt debetkort.

Imidlertid, i motsetning til konvensjonelle debetkort, bruker kryptodebetkort krypto som hovedvaluta for å laste dem. Derfor, i stedet for kontanter på en bankkonto, bruker kryptodebetkort Bitcoin, Ethereum , Ripple eller andre digitale eiendeler som holdes i kryptolommeboken din.

Det som er bemerkelsesverdig med kryptodebetkort er at de er allment akseptert. Toppeksempler i bruk over hele verden inkluderer Voyager Crypto Mastercard, Nexo debetkort, Crypto.com Visa-kort, Coinbase-debetkort og Binance Visa-kort.

Hvordan fungerer kryptodebetkort?

Du må koble kryptodebetkortet ditt til kryptolommeboken din for å bruke det. Det er en enkel prosess som lar deg fylle opp kortet med krypto.

Når du handler eller skal betale på et sted som aksepterer debetkort, vil en betalingsprosessor konvertere kryptovalutaen din til selgerens foretrukne valuta.

Vær imidlertid oppmerksom på at forskjellige debetkort konverterer krypto til fiat til forskjellige tider. Noen av disse kortene vil automatisk konvertere krypto til fiat-valuta under påfyllingsprosessen.

I mellomtiden vil andre holde kryptoen og bare konvertere den når du handler. Når det er sagt, kan du velge ditt kryptodebetkort avhengig av tidspunktet for kryptokonvertering.

Med bekvemmeligheten og fleksibiliteten som dette kortet kommer med, trenger du ikke å bekymre deg for valutakurser. Med et kryptodebetkort konverterer kortet din krypto direkte til hvilken som helst fiat-valuta du ønsker.

Derfor kan du bruke disse kortene til å foreta kjøp fra din lokale forhandler. Du kjøper for eksempel dagligvarer fra en matbutikk med debetkortet ditt. Når du foretar betalingen med ditt kryptodebetkort, vil butikkeieren motta betalingen i fiat-valuta.

Hvordan tjener du gratis kryptovaluta med kryptodebetkort?

Kryptodebetkortleverandører ønsker å stimulere brukere, akkurat på samme måte som konvensjonelle lojalitetsprogrammer.

Men i stedet for vanlige belønninger som cashback eller poeng , lar kryptodebetkort deg tjene kryptobelønninger. I andre tilfeller kan du bruke poeng opptjent til å kjøpe krypto.

Så mens forskjellige kryptodebetkort har forskjellige strategier for å belønne brukerne sine, er det tre vanlige måter dette skjer på.

Dette er krypto-tilbake-belønninger, innsats og henvisningssystemer. Den siste strategien ble populær av Club Swan -kortet.

La oss se hvordan hver av disse strategiene gir kundene en sjanse til å tjene gratis krypto med kryptodebetkort.

1. Crypto-tilbake-belønninger

Når det gjelder de fleste kryptodebetkort, er krypto-tilbake-belønninger hovedbelønningen.

Når du foretar et kjøp med debetkortet ditt, blir du automatisk belønnet – ikke i kontanter eller poeng – men i krypto. Mengden krypto-tilbake-belønning som er tilgjengelig kan variere sterkt, hovedsakelig avhengig av leverandøren.

For eksempel, etter å ha foretatt et kjøp, gir et Coinbase-debetkort deg 4 % tilbake. På den annen side vil BlockFi belønne deg med 3,5 % tilbake for alle kjøp du gjør. Dette belønningsbeløpet er imidlertid bare gyldig i 90 dager.

Etterpå reduseres beløpet automatisk til 1,5 % cashback.

Noen kort har imidlertid en avansert måte å belønne brukere på, avhengig av nivået på kortet som eies. For eksempel belønner Crypto.com en krypto-tilbake på 1% hvis du har det laveste kortnivået. Og hvis du har det høyeste kortnivået, får du 8 % cashback for alle kjøp du gjør.

Et annet kort som fungerer på samme måte som Crypto.com er Binance Visa-kortet, som lar kunder tjene opptil 8 % i BNB Cashback.

Som andre kort går alle cashback-belønninger inn i finansieringslommeboken, noe som betyr at du får gratis krypto ved hvert kjøp.

2. Staking

Leter du etter den beste måten å tjene lukrative belønninger med ditt kryptodebetkort? Crypto staking , også kalt satning, er veien å gå. Staking er prosessen med å forplikte kryptovalutaen din til å støtte et blokkjedenettverk. Og ved å satse øker etterspørselen og sirkulasjonen av valutaen.

For eksempel lar Crypto.com deg satse et beløp fra $0 til $400 000 i minimum seks måneder. Alt du trenger å gjøre er å holde det opprinnelige CRO-tokenet i Crypto.com-lommeboken din. Jo lengre og høyere du satser, desto høyere belønninger.

3. Henvisninger

Henvisninger er en markedsføringsstrategi der aktive brukere henter inn nye potensielle kunder for å registrere seg for et program. Og i de fleste tilfeller får disse brukerne belønninger i prosessen. Et debetkort som bruker henvisningsprogrammet er Club Swan debetkort.

Club Swan-debetkortet belønner brukere med 20 % av medlemskontingenten betalt av henvisningen. Medlemsavgiftene varierer med medlemsnivåene. Jo høyere nivå – jo mer tjener du.

Hva er tingene du bør vurdere når du velger et kryptodebetkort?

I tillegg til gratis kryptobelønninger, bør du vurdere andre faktorer før du velger et kryptodebetkort. Noen av faktorene du bør være oppmerksom på når du velger et kryptodebetkort inkluderer:

1. Transaksjonsgebyrer

Ulike kortleverandører vil ha ulike transaksjonsgebyrer. De fleste kryptodebetkort har imidlertid ingen uttaksgebyrer. Du kan støte på andre gebyrer når du velger et kryptodebetkort som avviklingsgebyr, månedlig gebyr, gebyr på utenlandske transaksjoner og vedlikeholdsgebyrer. Derfor, når du ser etter det beste debetkortet, velg et kort med de laveste transaksjonsgebyrene.

2. Støttet kryptovaluta

Kryptostøtte er en av faktorene man må vurdere før man registrerer seg for et debetkort. Den gode nyheten er at de fleste kryptodebetkort støtter de fleste av de populære kryptovalutaene, med noen som støtter over 20 forskjellige kryptovalutaer.

I tillegg støtter noen kryptodebetkort stablecoins som Tether (USDT) og USD Coin (USDC). Fordelen med stablecoins er at, i motsetning til krypto, har disse myntene en bemerkelsesverdig prisstabilitet. Derfor, når kryptoprisene svinger enormt, forblir prisen på disse myntene stabil.

Så, ønsker du å få disse fordelene når du skal skaffe deg et kryptodebetkort? Husk å velge et kort som støtter krypto av ditt valg.

3. Sikkerhet

Sikkerhet er noe å strebe etter når det kommer til digitale betalingsmåter. Derfor må du velge et kort som gir deg de beste sikkerhetsløsningene.

Faktisk gir noen kryptodebetkort brukere toppmoderne sikkerhetstiltak for deres krypto. Disse tiltakene inkluderer tofaktorautentisering, et passord og en biometrisk skanning.

De fleste kryptodebetkort kommer med en app eller et nettsted hvor du kan finansiere ditt kryptodebetkort. Og i tilfelle kortet ditt blir borte eller forlagt, kan du sperre det eller endre passordet eksternt. Så for å forhindre tyveri av din hardt opptjente krypto, er robust sikkerhet en faktor å legge til sjekklisten din.

4. Geografisk tilgjengelighet

Så langt er de fleste kryptodebetkort kun tilgjengelig i EU og USA. Derfor kan det være lurt å skaffe seg et kort som er tilgjengelig på din geografiske plassering. Du kan også velge et kort som støttes av enten MasterCard eller Visa. Krypto debetkort i partnerskap med Visa eller MasterCard er akseptert internasjonalt. Derfor kan du bruke dem hvor som helst når som helst. Hvis du er en hyppig reisende, kan disse kortene passe godt for deg.

Nå som du vet hvordan du kan tjene gratis krypto med debetkort, er det på tide å begynne å vurdere ulike kort. Og når du velger ditt kryptodebetkort, ta deg god tid og vurder faktorene ovenfor.

For kryptoinvestorer kan et kryptodebetkort være et flott tillegg til lommeboken din. Det gjør det enklere å bruke krypto, og du får glede av mange fordeler i prosessen.