Topp 3 enkleste måter å kjøpe krypto

Kryptovalutaer gir en utmerket måte å tjene penger og øke avkastningen på. For eksempel har Bitcoin-prisen beveget seg fra under $5 i 2009 til over $40 000 i dag. Tilsvarende har Ethereum hoppet fra under $10 til over $3000. Totalt har kryptovalutaer flyttet fra ingensteds til å bli en aktivaklasse verdt over 2 billioner dollar. I denne artikkelen skal vi se på de enkleste måtene å kjøpe kryptovalutaer.

Bruk av digitale lommebøker

Online lommebøker er populære finansielle produkter som gjør det mulig for folk å spare, sende og motta penger fra sine kjære eller forretningspartnere. Disse lommebøkene er populære på grunn av hvor enkle de er å bruke og det faktum at de stort sett har lave avgifter.

Antallet digitale lommebøker har vært i en sterk opptrend ettersom fintech-revolusjonen fortsetter. Noen av de mest populære lommebøkene er PayPal, Cash App, Skrill, Neteller, Revolut og Venmo blant andre.

Som en del av deres strategier har mange nettlommebøker nå gjort det mulig å kjøpe kryptovalutaer inne i deres økosystemer. Målet er å forenkle hvordan folk får tilgang til finansielle tjenester og også tjene penger på det.

Faktisk har kryptovalutaer blitt sentrale for Cash App sin virksomhet. For eksempel genererte Cash App over 2 milliarder dollar i inntekter fra kryptovalutaer i fjerde kvartal 2021.

Disse lommebøkene tilbyr en av de enkleste måtene å kjøpe kryptovalutaer på . For eksempel, i 2021 introduserte PayPal en måte å kjøpe, lagre og sende et utvalgt antall kryptovalutaer på sin plattform. I dag kan amerikanere og briter enkelt bruke plattformen til å kjøpe Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum og andre mynter direkte ved å bruke PayPal og Venmo.

Prosessen med å kjøpe Bitcoin med PayPal er enkel. Først må du ha en konto hos PayPal. For det andre, velg kryptovalutaen du vil kjøpe og beløpet du vil bruke. Så må du utføre handelen. PayPal vil da trekke kontantene du har fra kontoen din. Alternativt vil den foreta kjøpet direkte ved å bruke din tilknyttede bankkonto.

Prosessen er lik som med andre elektroniske lommebøker som Cash App. Du trenger bare å velge mynten du vil kjøpe og deretter utføre handelen.

Det er flere fordeler ved å bruke disse appene til å kjøpe kryptovaluta. For det første er prosessen enkel og tar noen sekunder. For det andre krever de fleste apper ikke et gebyr for å utføre handelen. Til slutt er de trygge alternativer. Den eneste ulempen er at disse appene ikke har et stort utvalg av mynter.

Bruke kryptovalutabørser

Den andre enkleste måten å kjøpe kryptovaluta på er gjennom en sentralisert utveksling. En børs er et selskap som tilbyr forskjellige kryptovalutaer for folk å handle. I de fleste tilfeller tilbyr børser et nettsted og mobilapplikasjoner som lar folk kjøpe mynter. De tilbyr også andre verktøy som hjelper dem til å ta bedre og mer informerte valg.

Kryptovalutautveksling fungerer på en relativt lik måte. De tilbyr en markedsplass hvor man kan gå og kjøpe mynter. Etter å ha kjøpt mynten, kan man enkelt lagre dem i deres nettlommebøker. Når det er nødvendig, kan en person deretter konvertere myntene sine til kontanter og ta ut penger til sine elektroniske lommebøker eller bankkontoer.

I tillegg er det mulig for folk å flytte kryptovalutaene sine fra en børs til sine kalde lommebøker med noen få trinn.

Kryptobørsindustrien har blitt betydelig mettet. CoinMarketCap kartlegger 511 børser fra hele verden. Totalt hjelper disse børsene til å flytte kryptovalutaer verdt over 100 milliarder dollar hver dag. Noen av de største børsene når det gjelder volum er Binance, Coinbase, KuCoin, Huobi Global, Gate og Crypto.com.

Det er enkelt å kjøpe kryptovaluta ved å bruke en børs. Først må du finne en troverdig børs som garanterer sikkerheten til midlene dine. I de fleste tilfeller anbefaler vi at du fokuserer på populære børser som Binance og Coinbase i stedet for de mindre som er ukjente. Du kan lese vår eToro-anmeldelse , CEX-anmeldelse og Binance-anmeldelse .

For det andre bør du opprette kontoen din ved å oppgi navn og e-postadresse. Etter dette, for å overholde loven, vil mange børser forsøke å bekrefte kontoen din ved å bekrefte posisjonen din.

I neste trinn må du velge et kontantinnskuddsalternativ. Mange selskaper lar deg sette inn kontanter ved å bruke en rekke alternativer som PayPal, kreditt- og debetkort , Neteller og bankoverføring. Du kan nå kjøpe myntene dine etter å ha fullført innskuddsprosessen. Bankoverføringer tar lengre tid mens korttransaksjoner er umiddelbare.

Det anbefales å bruke børser som Coinbase, Binance og eToro fordi de er trygge og de tilbyr flere mynter. De tilbyr også flere løsninger som staking, handel med tokens og handel med futures.

Bruke en peer-to-peer-utveksling

Et annet enkelt alternativ for å kjøpe kryptovaluta er å bruke en peer-to-peer-utvekslingsplattform. Dette er selskaper som tilbyr en plattform hvor folk kan kjøpe og selge kryptovaluta seg imellom på en enklere måte. En P2P-børs gir en plattform som sikrer sikkerhet.

De fungerer på en enklere måte. Etter å ha opprettet og verifisert kontoen din, vil du velge om du vil kjøpe eller selge en mynt. Når du kjøper, vil du se mange mennesker som selger mynter og prisene deres. Velg alternativet som du foretrekker, og foreta deretter en betaling direkte til dem. Etter at de har mottatt pengene sine, vil myntene som er satt inn i deponeringen bli overført til deg.

Det er flere grunner til å bruke en P2P-sentral. For det første er de enkle å bruke. For det andre kan du bruke arbitrasje ved å kjøpe en mynt til billige priser og deretter selge den umiddelbart til en høyere pris. For det tredje kan du bruke ditt foretrukne alternativ for å fullføre transaksjonen. Eksempler på P2P-betalingsplattformer er Paxful, Local Bitcoins og Binance P2P