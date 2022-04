Frankrikes kulturinstitusjoner må utvikle en NFT-politikk og støtte Web3-innovasjon, sa den franske presidenten i et intervju .

Frankrikes president Emmanuel Macron, som forsøker å vinne årets valg i en andre runde mot høyreekstreme leder Marine Le Pen, mener at Web3 og metaverset tilbyr en enorm mulighet for å fremme kultur og kreativt innhold.

Web3 presenterer et «krav og en nødvendighet»

I et intervju med et lokalt mediehus fremhevet Macron de potensielle fordelene med den digitale revolusjonen, inkludert metaversens plass i utviklingen av kulturpolitikk.

» Metaverset har et enormt potensial innen kultur og fritid takket være dets anvendelser i musikk, konserter, kunstutstillinger, etc. Vi kan ikke vurdere vår kulturpolitikk uten denne revolusjonen, » bemerket han.

Frankrike, la han til, har en unik mulighet til å få sin livsstil – språk, arv, monumenter og byer – til å eksistere i metaversen. Å legge til disse i metaversen vil skape en » digital historiografi » av Frankrikes kollektive historie, sa han.

Ifølge ham er det viktig at Frankrikes viktigste kulturinstitusjoner formulerer en NFT-politikk som vil bidra til å fremme og beskytte spillere i rommet.

Samlet sett sier Macron at Web3 » representerer en nødvendighet, så vel som en mulighet du ikke bør gå glipp av .» Det er en mulighet som Frankrike og Europa bør gripe hvis de ønsker å bli ledere i fremtiden til nettet.

Om MiCA-regulering

Den franske presidentens uttalelser kommer noen uker etter at Europaparlamentet stemte over den restriktive Markets in Crypto-assets (MiCA)-reguleringen. EU-lovgivere vedtok forordningen, introdusert i 2020 og som søker å dekke kryptoaktiva som ikke er fanget under eksisterende finansforskrifter, i mars.

I en kommentar til flyttingen, bemerket Macron at selv om Frankrike støtter innovasjon, er reguleringer avgjørende ettersom de skaper «enhet i regler». Dette, bemerket han, ville gi Europa grunnlaget som trengs for å «skape et enhetlig marked.»

» Jeg er for å gjøre raske fremskritt med MiCA-forordningen, basert på den balanserte tilnærmingen fremmet av rådet og inspirert av det franske rammeverket ,» sa han.

Den franske lederen gjentok også sin tro på at forskriften ikke ville skade innovasjon.

» Frankrike vil følge nøye med på at teksten ikke hindrer innovasjon og forblir så nøytral som mulig når det gjelder teknologi ,» sa han til det franske mediet.

Ifølge ham er suksessen til Ledger og Sorare (to av Frankrikes ledende oppstarter av finansteknologi) et tydelig signal om den intensjonen.

I andre kommentarer sa Macron at han ville ønske å se Europa ta ledelsen i den digitale tidsrevolusjonen. Han skulle ønske at Europa ikke var avhengig av USA og Kina i dette.