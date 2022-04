Decred er den største topp 100-vinneren i dag med en prisøkning på 14 % i skrivende stund.

Dette skyldes sannsynligvis en offisiell kunngjøring på Twitter om at den nåværende forsyningen av Decreds DCR-token nærmer seg 14 millioner. Maksimal forsyning er 21 millioner, og det er rundt 7 millioner DCR til gruvedrift.

Denne korte guiden har alt du trenger å vite om Decred-nettverket og DCR-tokenet, inkludert om og hvor du skal kjøpe Decred hvis du velger det.

Hva er Decred?

Decred er en blokkjedebasert kryptovaluta med et sterkt fokus på samfunnsinnspill, åpen styring og bærekraftig finansiering for utvikling. Den bruker et hybrid Proof-of-Work (PoW) og Proof-of-Stake (PoS) gruvesystem for å sikre at en liten gruppe ikke kan dominere strømmen av transaksjoner.

Interessenter lager og håndhever blokkjedens konsensusregler, setter en kurs for fremtidig utvikling og bestemmer hvordan prosjektets statskasse brukes til å finansiere det. Decreds blokkjede ligner på Bitcoins, men med viktige aspekter av styring bakt inn i protokollen.

For å tilpasse insentiver, deles blokkbelønninger mellom PoW-gruvearbeidere, interessenter og Decred Treasury, som finansierer prosjektet. PoW-gruvearbeidere spiller en lignende rolle for Decred som de gjør for Bitcoin, men med Decred mottar de bare 60 % av blokkbelønningen.

Bør jeg kjøpe Decred i dag?

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på din markedsekspertise, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du vil føle dersom du taper penger.

Decred prisprediksjon

Price Prediction spår en økning for Decred. De spår at prisen kan nå $87,40 med en gjennomsnittlig handelspris på $76,63. I 2023 vil Decreds mynt være verdt minst $112,67. Den kan gå opp til $129,35 neste år.

Decreds mynt vil handles for minst $163,55 i 2024. Den kan gå opp til $192,39 med en gjennomsnittlig handelspris på $168,18. I 2025 vil den være verdt minst $233,62, nesten 4 ganger dagens pris.

