Maple-prisen hoppet kraftig på fredag ettersom etterspørselen etter Decentralized Finance (DeFi)-økosystemet fortsatte å vokse. MPL steg til det høyeste nivået på $61,30, som var det høyeste nivået siden 17. april. Den har steget med mer enn 23 % fra det laveste nivået denne måneden, noe som bringer den totale markedsverdien til mer enn 296 millioner dollar.

Hva er maple og hvorfor stiger den?

Desentralisert finans (DeFi) er en av de største næringene i blokkjedeindustrien med over 210 milliarder dollar i eiendeler. Dette er en betydelig sum penger tatt i betraktning at industrien ikke eksisterte for noen år siden.

Maple er en DeFi-plattform som tilbyr tjenester som ligner på andre populære nettverk. Det beskriver seg selv som kryptokapitalmarkedet da det gir undersikkerhetslån til institusjonelle låntakere. Nettverket mottar midler eller likviditet fra brukere som ønsker å tjene penger og utvider dem deretter til institusjoner.

I følge nettstedet har nettverket gitt lån verdt over 1,2 milliarder USD-mynter. Fra disse lånene har långivere mottatt renter verdt over 24,4 millioner USDC. I skrivende stund har det gitt ca 82 lån.

Noen av lånepoolene i Maple Finance er levert av blant andre Celcius, BlockTower Capital, Alameda Research og Orthogonal Trading. Alameda er selskapet grunnlagt av Sam Bankman, grunnleggeren av FTX.

Maple-prisen stiger etter hvert som den totale verdien låst i protokollen krysset oppover. I følge DeFi Llama har nettverket nå over 82,4 millioner dollar i total verdi låst (TVL). Dette beløpet er betydelig høyere enn det var i mars i år.

Lønnprisprediksjon

Maple-prisen har vært i en bullish trend de siste dagene. Den har hoppet med mer enn 22 % fra det laveste nivået denne måneden. Mynten har beveget seg over 25-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt mens MACD-indikatoren krysser det nøytrale nivået. Den har også beveget seg over det viktige støttenivået på $51,32. Det hadde ikke klart å falle under denne støtten flere ganger denne måneden.