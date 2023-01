Kan Metacade unngå det store kryptovaluta-krakket?

FTX-kollapsen helte bensin på bålet for det store kryptovaluta-krakket i 2022. Kryptovaluta er en aktivaklasse med høy risiko og høy avkastning, og FTX-fiaskoen fremhevet iboende svakheter som bransjen kan lære av.

Til tross for FTX-kollapsen fortsetter Web3 å vokse. Helt nye prosjekter som Metacade (MCADE) gjenspeiler nivået av innovasjon som finnes i gaming-universet. Les videre for å finne ut hvorfor MCADE kan være årets beste investering.

Det store kryptovaluta-krakket: 2022 var et år det er greit å glemme

Etter et stort kryptovaluta-kræsj i 2022, begynner investorer å lure på hvor bunnen av bjørnemarkedet kan være. Bitcoin (BTC) har mistet over 75 % av verdien allerede, mens mange altcoins, inkludert Axie Infinity (AXS), Shiba Inu (SHIB) og Avalanche (AVAX), har lidd seg gjennom en prisreduksjon på 90 % siden toppnivået i 2021.

Kryptovaluta-krakket har hatt katastrofale effekter på noen store markedsaktører, med FTX – den nest største sentraliserte børsen (CEX) på den tiden – som kunngjorde konkurs i kjølvannet av fallende priser og fikk hele markedet til å falle enda mer etter å ha gått konkurs i november 2022.

FTX-kapitulasjonen var i stor grad forårsaket av vanstyre fra Sam Bankman-Fried (SBF) og underslag av brukermidler gjennom Alameda Research, som var et hedgefond under SBF sin kontroll.

Etter at FTX og Alameda sin insolvens ble tydelig tidlig i november, stoppet FTX kundeuttak. Som et resultat gikk all kryptovaluta som ble holdt på plattformen tapt, og det er foreløpig uklart om brukere noen gang vil se sine digitale eiendeler igjen. Det var en sterk påminnelse om den iboende risikoen forbundet med sentralisering, spesielt i en bransje der de regulatoriske retningslinjene er uklare.

Kryptovaluta-krakket har medført store skader på flere områder, der majoriteten er forvaringsplattformer under sentralisert ledelse. FTX, Celsius Network , Three Arrows Capital, Voyager og til og med Terra Ecosystem, er alle til en viss grad påminnelser om at egen forvaring uten tvil er den sikreste måten for investorer å bevare digitale eiendeler under et kryptovaluta-krakk.

Bjørnemarkeder varer ikke evig, og Metacade kan være det beste kjøpet akkurat nå

Til tross for kryptovaluta-krakket og det pågående bjørnemarkedet, er det fortsatt mange millioner investorer over hele verden som ønsker å kjøpe mens prisene er lave. Et av de beste kjøpene akkurat nå er Metacade – det er et helt nytt prosjekt, hypen begynner å bygge seg opp, og det kan helt og holdent unngå kræsjet i kryptomarkedet.

Metacade kunngjorde nylig starten på sitt token-presale, med 140.000.000 solgte MCADE i løpet av de første ukene. Investorer pumpet inn over $ 1,7 millioner i betafasen, og det har blitt spådd stor avkastning for denne nye GameFi-plattformen.

Hva er Metacade?

Metacade er den første fellesskapsdrevne arkaden og det største blokkjedeprosjektet i sitt slag. Plattformen vil ha mange forskjellige Play2Earn ( P2E ) arkadespill, alt fra klassiske titler til nye spill utviklet spesielt for metavers-arkaden.

Med sikte på å bli et sosialt knutepunkt for Web3-brukere, tiltrekker Metacade allerede en betydelig tilhengerskare. Brukere kan oppdage de siste trendene, lære tips og triks for en rekke blokkjedespill, og få mange inntjeningsmuligheter direkte på plattformen.

Hvordan fungerer MCADE?

MCADE-tokenet vil bli brukt for å få adgang til arkaden, der spillere kan gå gjennom uendelige nivåer i en rekke P2E-spill. Metacade vil også være vertskap for turneringer, der spillere kan konkurrere for sjansen til å vinne store premier betalt i MCADE-tokens.

Metacade introduserer også en Create2Earn-mekanikk som belønner fellesskapet for å dele informasjon og lage innhold på plattformen. Innhold kan inkludere alfa, spillanmeldelser, innsikt og interaksjoner med andre brukere – alt dette vil generere token-belønninger for innholdsskaperen.

Work2Earn-funksjonen er en annen metode for å tjene en kryptoinntekt i Metacade. Brukere kan få tilgang til betalte jobbmuligheter, alt fra korttidsarbeid til heltidsstillinger i Web3-selskaper. Metacade har som mål å støtte brukere som ønsker å kickstarte en karriere innen blokkjede-universet.

Metacade forandrer (bokstavelig talt) alt

Metacade er bygget av spillere, for spillere. Et av teamets mål er å støtte fremtiden til selve blokkjede-spillingen, med Metagrants-programmet som et middel for å oppmuntre utviklere i et univers av gaming.

Fellesskapet vil stemme for å avgjøre hvilke nye spill de aller helst vil spille. Vinnende spill vil motta tidlig finansiering gjennom Metagrants og lansering i Metacade, som kan bidra til å introdusere splitter nye spill i Web3-verdenen og drive spillindustrien mot desentralisering.

Kan MCADE nå $ 5 i 2023?

Metacade begynner å ta av allerede, til tross for FTX-kapitulasjonen og kryptovaluta-krakk i 2022. Prosjektet selger seg raskt ut av betafasen, og MCADE-tokenet vil snart bli lansert på desentraliserte børser ( DEX ), noe som kan øke rekkevidden ytterligere.

Eksperter spår en eksplosiv prisutvikling etter at markedet har kommet seg etter kryptovaluta-krakket. Innen 2025 kan MCADE nå $ 5 i verdi – en gevinst på 250x fra slutten av presale.

Er MCADE verdt å kjøpe?

MCADE presale er en utmerket investeringsmulighet. Tokenet ble lansert på bare $ 0,008, og prisen stiger gradvis til $ 0,02 under presale. FTX-kapitulasjonen hadde ingen effekt på etterspørselen etter MCADE i betafasen, og tokenet forventes å selge ut under hver påfølgende finansieringsrunde.

For å få best mulig pris for MCADE må investorer være raske. Presale betyr førstemann til mølla, og prisen vil stige når hver runde blir utsolgt. Metacade ser ut som et av få prosjekter som kan unngå bjørnemarkedet, noe som gjør det til et verdig tillegg til enhver krypto-portefølje.