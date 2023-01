Metacade sitt (MCADE) presale selges ut midt i kryptovinteren – dette er grunnen

Med en pågående kryptovinter som gjør at mange investorer er misfornøyd med dårlig avkastning (hvis noen) i 2022, forventes 2023 å bringe nytt beite. Mens mange tokens er spådd å gjøre et brølende comeback, er det spesielt én som mange nylig har satt store innsatser på. Den heter Metacade, og hypen rundt prosjektet har ført til kontinuerlig utsolgte stadier under token-presale. Les videre for å finne ut hvorfor.

Den pågående kryptovinteren har har gitt mange investorer kalde føtter

Etter økende inflasjon, renteøkninger og fall av noen av de mest fremtredende krypto-aktørene i 2022, er mange prosjekter betydelig redusert fra 2021-toppnivået i løpet av den nåværende kryptovinteren. Bitcoin, ofte sett på som den primære referansen for kryptoytelse, falt 77,5 % fra toppnivået $ 69.000 i november 2021, til bunnnivå $ 15.476 omtrent et år senere.

Altcoins som DOT falt over -92 % i samme periode, mens andre har vist litt mer motstandskraft. TRX, for eksempel, har omtrent matchet BTC sin utvikling, og falt -74,9 % fra toppnivå i 2021 til bunnivå i 2022. Selv om prisene har hatt en liten oppblomstring tidlig i 2023, anser noen fortsatt at kryptovinteren langt fra er over. Til tross for denne pågående pessimismen, har ett token trukket til seg millioner i investeringer: Metacade.

Hva er Metacade (MCADE)?

Metacade er en play-to-earn (P2E) fellesskapshub som har som mål å være en tidlig leder i GameFi-revolusjonen. Målet er å være nummer én i Web3 for å utforske, lære og få mest mulig ut av P2E-spilling. Metacade gir spillere alle verktøyene de trenger for å komme videre på dette raskt voksende området – som dedikerte fora, anmeldelser, spilloversikter og ledende GameFi-alfa som deles av P2E-veteraner.

Dessuten fremmer det et lojalt fellesskap ved å gi spillerne så mye verdi som mulig. Ved siden av vanlige turneringer, premietrekninger og konkurranser, bruker Metacade makten av desentralisering og krypto som et gode, belønner spillere for bidrag og gir dem medbestemmelsesrett i spillene de skal spille. Det er til og med planer om en jobbtavle og en desentralisert autonom organisasjon (Dao)!

Et dypdykk i Metacade sine (MCADE) nøkkelfunksjoner

Tradisjonelt inviteres spillere til å dele anmeldelser og tips med andre uten å få noe for innsatsen. Hvem tjener på dette? Primært plattformen som er vert for disse anmeldelsene og tipsene.

Metacade innser dette, og i stedet for å dra nytte av det og ikke gi noe tilbake, betaler den brukere direkte med MCADE-tokenet for deres rolle i å utvide fellesskapet. Det betyr at selv om du nettopp har begynt med P2E, kan du tjene ved ganske enkelt å dele dine meninger om et nytt spill du har spilt, eller legge ut tips som andre spillere kan bruke for å komme videre.

På slutten av 2023 vil Metacade også dele ut sin første Metagrant. Metagrants gjør det mulig for fellesskapet å rette prosjektets midler mot utvalgte spillutviklere, og har til hensikt å finansiere neste generasjon fellesskapsstøttede P2E-spill. Utviklere legger frem spillforslagene sine i en av Metagrant-konkurransene, og ideen som får flest stemmer fra MCADE-eiere tildeles midler fra kassen.

Den ferdige tittelen ligger i Metacade sin virtuelle arkade slik at alle kan logge på og ha glede av den. Alt som trengs er ett banebrytende spill som skal produseres av fellesskapet, og Metacade kan bli kastet inn i medias søkelys og sende prisen på MCADE-tokenet skyhøyt.

Metacade skal som nevnt også lansere en jobbtavle. Den er forventet i 2024, og denne tavlen vil inneholde tilfeldige spillejobber, deltidsroller og heltidsstillinger rettet mot brukere som vil jobbe med Web3 og gaming-titaner. Enten du er interessert i å teste spill ved å bruke Metacade sitt testmiljø for å tjene litt ekstra penger eller ønsker å få foten innenfor døra som spillutvikler, vil du garantert finne noe som passer dine ferdigheter.

Metacade vil gå fullstendig over til en Dao i slutten av 2024. Mens grunnlaget forventes å bli lagt allerede i 2. kvartal 2023, vil denne overgangen føre til at Metacade sitt kjerneteam trekker seg tilbake og overlater tøylene til valgte Metacade-medlemmer. Fra dette tidspunktet vil MCADE-innehavere bestemme fremtiden til verdens første demokratisk drevne virtuelle arkade.

Metacade (MCADE) kan være en av de som presterer best i 2023

Så hvor godt har Metacade prestert i presale, til tross for den pågående kryptovinteren? I løpet av de første syv ukene av presale har MCADE fått inn rundt $ 3.4 millioner fra tusenvis av investorer over hele verden.

Prisen på MCADE-tokens har allerede steget fra startprisen på $ 0,008 til $ 0,012%, med priser som forventes å nå $ 0,02 ved slutten av presale. Imidlertid mener mange analytikere at MCADE har mer plass til å vokse, med noen som setter mål på minst $ 0,20 innen utgangen av 2023 hvis kryptovinteren avtar som prognosen tilsier.

Dette støttes av det faktum at GameFi er satt til å ta av i år. Absolute Reports setter bransjens årlige vekstrate på 20,4 % mellom 2022 og 2028, mens Crypto.com spår at den vil vokse mye raskere, med en hastighet på 100 % per år. Gitt hvor kritisk sosiale knutepunkter er for spillere og Metacade sin fordel som førstemann, kan det snart bli den fremste destinasjonen for alt P2E.

Hvis du tror Metacade er inne på noe, sjekk ut MCADE presale så snart som mulig. Tiden renner raskt ut for å hente MCADE-tokens til $ 0,012 før den går videre til neste trinn i presale!