Kava (KAVA) ser ut til å vise flere bullish signaler. Dette kommer selv om mynten faller kraftig fra det siste rallyet. KAVA er for øyeblikket ute etter å konsolidere seg før sitt neste okseløp, og dette kan komme raskere enn du tror. Her er de siste utviklingene:

KAVA kan stige mot $6,68 i det kommende okseløpet

Mynten handles over en avgjørende støttesone på $4,13.

KAVA er relativt nærmere sin ATH sammenlignet med andre altcoins

Datakilde: Tradingview

Kava (KAVA) – Kan den nå $6,68 ?

I motsetning til de fleste altcoins i markedet, har KAVA vært svært motstandsdyktig mot press fra det siste markedet. For eksempel, mens de fleste altcoins har falt nesten 90 % fra sine all-time highs, har KAVA gjort det mye bedre, og handlet omtrent 45 % lavere enn ATH.

Mynten er i en konsolideringsfase akkurat nå. Hvis okser har den avgjørende støtten på $4,13, vil vi sannsynligvis se et bullish breakout på kort sikt som tar KAVA nærmere $6,68-merket. KAVA har også kommet seg kraftig tilbake fra 2022-bunnene. Etter å ha gått ned til rundt $2,55 i februar, har mynten steget over 100 % siden den gang.

Vi forventer at dette bullish momentumet vil fortsette i nær fremtid. KAVA vil sannsynligvis stige forbi $5 i dagene som kommer før den konsoliderer seg igjen og tester $6,68-merket. Hvis dette skjer, vil mynten gi gevinster på opptil 55 % fra gjeldende pris.

Bør du kjøpe Kava?

Vel, KAVA ser klar for et anstendig løp i ukene fremover. Dette ville være det mest ideelle tidspunktet for å samle mynten. Men se det an i noen dager.

Hvis okser fortsatt er i stand til å beholde støtten på $4,13, kan du gå inn. Utgangspunkter bør være rundt $5 og $6-merket. Når det gjelder den langsiktige investoren, har KAVA utrolige grunnleggende egenskaper og bør være et godt tillegg til porteføljen din.