Kim Kardashian bøtelagt 1,3 millioner dollar for svindel

Kim Kardashian har blitt bøtelagt $1,26 millioner av SEC for en absolutt skamløs promotering av en kryptovaluta-svindel til Instagram-følgerne hennes – som teller over 250 millioner.

Hun har også gått med på å ikke promotere noen kryptovaluta de neste tre årene. Sjokkerende nok spilte advokatene hennes godt, og hun er ikke pålagt å innrømme noen forseelse.

Oppgjøret har virkelig irritert meg, så jeg er i ferd med å få et tull fra brystet.

Hva skjedde?

Hendelsen skjedde i juli 2021, da Kardashian la ut følgende på Instagram.

Ethereum Max – definitivt ikke å forveksle med Ethereum – er (var?) et obskurt kryptovaluta-token som økte enormt på bakgrunn av Kardashians innlegg. Jeg er fristet til å bruke ordet svindel her, men i stedet vil jeg være snill og i stedet si «verdiløs».

Jeg kartla prishandlingen til tokenet siden Kardashians kampanje. De sier at et bilde sier mer enn tusen ord, så her er det:

Det viser seg at «kryptovalutaen» promotert av Kardashian ble lansert bare en måned før innlegget hennes, og hun ble betalt $250 000 for å markedsføre den på Instagram.

Innen en uke etter Kardashians innlegg var den ned 70 %. I løpet av en måned var den ned over 90 %. Det tok ikke lang tid før det egentlig gikk i null.

Kim Kardashian er et rovdyr

Det får magen til å snu meg å lese innlegget hennes selv nå, atten måneder senere. Kardashian utnyttet følgerne sine for penger, og språket som brukes er avskyelig. «Deler det vennene mine fortalte meg for noen minutter siden» – ja, vennene mine gir meg 250 G hele tiden for å lage innlegg på Instagram, Kim.

En enorm andel av Kardashians følgere er mindreårige. En enda større andel forguder henne. Hun ga godkjenningsstemplet til det som hadde samme utseende som et Ponzi-opplegg – en kopi og lim inn pumpe-og-dumpe versjon av den berømte Ethereum.

De anonyme grunnleggerne av mynten tok sjansen – som alltid var planlagt, mistenker man – og dumpet umiddelbart de godtroende kjøperne som ble lokket inn av Kardashians annonse.

Det er umulig å vite hvor mange følgere som tapte penger på Kardashians innlegg. I sannhet, jeg vil ikke vite det, det er mange dårlige nyheter i verden allerede. I januar, da tokenet hadde falt 98 %, ble hun saksøkt.

Hvor mye ble Kim bøtelagt?

Det Kim gjorde var åpenbart ulovlig. Du kan ikke si at en betalt annonse for en svindel er en personlig anbefaling.

Så SEC ringte. Dessverre er Kim rik og berømt, og slik disse tingene pleier å gå i USA, fikk hun knapt en smekk på hånden. Hun ble bøtelagt 1,26 millioner dollar. For meg er dette ikke i nærheten av straffenivået som er fortjent, gitt skamløsheten og grådigheten.

Kardashian er estimert til å være verdt 1,8 milliarder dollar, noe som betyr at boten tilsvarer 0,07 % av nettoformuen hennes. Svar meg på dette – multipliser nettoformuen din med 0,07 %. Er det tallet nok til å overtale deg fra å gjenta en forbrytelse? I virkeligheten er det enda mindre – det er virkelig en bot på 1 million dollar og en avkastning på 250 000 dollar hun fikk betalt.

Hun har heller ikke behøvd å innrømme noen forseelse. Hun må imidlertid motstå fristelsen til å fremme slik svindel igjen de neste tre årene. Hvordan folk idoliserer noen som dette er for meg utrolig.

Jeg tok kontakt med Kim i fjor (skjermbilde over) da tokenet var nede med 92 %, for å få kommentarene hennes. Hun har ennå ikke svart. Kanskje hvis hun ikke hadde spøkt meg, ville hun ikke blitt saksøkt seks måneder senere…

Kardashian-merket er allestedsnærværende, en kraftig Gen Z-drevet pengemaskin. Denne hendelsen vil ikke påvirke ting i det hele tatt og har allerede blitt børstet under teppet. Men jeg forstår virkelig ikke; kjendiser har blit kansellert for langt mindre enn dette.

Hvor ille var det dronning Kim gjorde?

Alle gjør feil, men dette er å stjele penger fra hennes uskyldige følgere. Jeg kunne til en viss grad forstå det hvis hun ble betalt en formue, men hva er $250 000 for en milliardær som Kim?

Da jeg brølte om dette i min familie WhatsApp-gruppe, hoppet søsteren min (Gen Z) til forsvar for Kim.

«Hun er så innflytelsesrik og har oppnådd mer enn folk flest»

«Hun er en så talentfull gründer»

«Ikke vær så dramatisk»

Dette ser ut til å være forsvaret til de fleste. Og ja, jeg er enig – hun er rik, innflytelsesrik og uhyrlig vellykket. Og bryr hun seg om at en som meg snakker om henne på Internett? Nei, selvfølgelig gjør hun ikke det.

Men jeg sier ikke at hun ikke er vellykket. Det er irrelevant. Om noe, forverrer det hvor ille forbrytelsen hennes er gitt hun visste hvor påvirkelige følgerne hennes var og hvor innflytelsesrik hun var. En rask sjekk på 250 000 dollar var alt som trengtes for at hun kunne kaste alle under bussen.

Hva med å være dramatisk? Vel, ja – mens jeg skriver dette, kan det være et rettferdig poeng. Men de individuelle historiene om folk som investerer i denne «kryptovalutaen» fordi Kim løy og sa at hun og vennene hennes var involvert i det – bare for å tape hver krone og innse at Kim faktisk ble betalt og aldri hadde hørt om kryptovalutaen, og langt mindre investert i den – er ødeleggende å lese.

Jeg er villig til å satse på at disse menneskene ikke ville følt det samme hvis det var deres datter, deres sønn, deres venn som mistet deler av sparepengene sine, deres college-fond, deres hardt opptjente penger fordi deres «idol» løy for dem.

Det eneste som er mer uredelig enn Ethereum Max er illusjonen om at Kim Kardashian bryr seg om andre enn seg selv.

Kim, skam deg.