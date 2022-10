Britisk interesse for krypto ned 82% i år

Viktige takeaways

Krypto-renten er den laveste i løpet året i Storbritannia, ned 82% fra i fjor

På den annen side har 30 % av britene kjøpt, eller kjenner noen som har kjøpt, krypto

Dette tallet fortsetter å stige jevnt – det er det høyeste siden registreringen av resultater begynte i 2019

Korrelasjonen mellom Bitcoins pris og Googles søkeinteresse for krypto er ekstremt høy på 0,72 (1 angir en perfekt korrelasjon, 0 angir ingen korrelasjon)

Data tyder på at interessen vil avta til positiv Bitcoin-prishandling kommer tilbake, men mainstream-adopsjonen øker likevel

Bear markets knuser prisene, det vet vi alle.

Men har fallende avkastning også kvalt interessen for krypto? Vi undersøkte kryptovalutainteressen i Storbritannia for å se om vi kunne avdekke noen mønstre.

Kryptorente på laveste hele året

Ettersom krypto har kollapset det siste året fra en all-time high på nær $69 000 til der den nå ligger like under $20 000, har interessen fulgt etter.

Når man ser på Googles søketrender, fortsetter faktisk interessen i Storbritannia å synke, ned til den laveste siden 2020.

Søkevolumet, som vist i diagrammet nedenfor, har falt 82 % siden all-time high i november i fjor.

Britiske kryptoeiere på vei oppover

På den mer positive siden er antallet briter som enten eier krypto eller kjenner noen som eier krypto på et rekordhøyt nivå, og er på 30 %.

Dette gjenspeiler den langsiktige trenden med at krypto tas i bruk og beveger seg mer inn i mainstream-bevisstheten. Det kan også være et resultat av at krasjet har vært så alvorlig at det har skapt mange overskrifter, med flere som er klar over de rundt dem som har kjøpt krypto (og dermed sannsynligvis lider av store tap).

Britisk kryptointeresse er sterkt korrelert med Bitcoins pris

Det leder fram til det det åpenbare spørsmålet – nøyaktig hvor korrelert er Bitcoins pris til det generelle nivået av interesse for krypto?

Svaret er…veldig korrelert. Faktisk, matematisk sett kom korrelasjonen mellom de to variablene inn på 0,72 i løpet av det siste året, som med tanke på at 1 er en perfekt «100%» korrelasjon, er ganske bemerkelsesverdig.

Jeg plottet Bitcoin-prisen mot Googles søkevolum på diagrammet nedenfor, som viser denne sterke korrelasjonen på en visuell måte.

Siste tanker

Avslutningsvis viser den endelige grafen – hvis det ikke var åpenbart – hvorfor interessen for krypto har falt i år.

Bitcoins pris er ned 72% fra november i fjor, med interessen for krypto ned 82% ifølge Google. Det er ikke en tilfeldighet – alle elsker et oksemarked, og når det slutter å tjene enkle penger, forsvinner de som er i spekulasjonene.

På den annen side, at data som viser at eierskap til krypto og generell bevissthet fortsetter å øke, vitner om det faktum at, til tross for den grufulle prishandlingen og nylig fall i interesse, fortsetter krypto å bevege seg mer inn i mainstream.