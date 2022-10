Det er ikke så lenge siden at en smittebølge spredte seg så voldsomt over kryptovalutaindustrien at det føltes som ingen steder var trygt.

Da Terra, en tidligere topp 10-mynt, krasjet, ble mange firmaer fanget av blodbadet. Fremtredende blant disse var såkalte kryptolånere, hvorav noen annonserte seg som banker, men i sannhet var de nærmere aggressive hedgefond.

BlockFi fikk store problemer. Voyager Digital begjærte seg konkurs, og aksjekursen har stupt 99,8 % så langt i år. Celsius var kanskje de mest profilerte, og stengte uttak på en kveld, før de begjærte seg konkurs mot påstander om at gründerne først hadde utbetalt.

Alt dette peker tilbake på ett råd: hvis du ikke vil ta en risiko som du ikke kan kvantifisere, er ikke disse plattformene veien å gå. Hvis det er én ting som er sant i krypto, er det at kjølelager er det tryggeste stedet å være. Eller, som det gjentatte (men sanne) ordtaket sier, «ikke nøklene dine, ikke myntene dine».

CoolWallet

Jeg prøvde ut CoolWallet Pro, den nyeste maskinvarelommeboken jeg har anmeldt.

Det første som slo meg var den ganske gammeldagse stilen. Det ser ut som et slags kredittkort fra slutten av 90-tallet. Den vil ikke nødvendigvis vinne en skjønnhetskonkurranse, men den er bærbar og lett og lett å gjemme på et sikkert sted. Sammenlignet med mange av de tykkere lommebokene med skjermer i disse dager, liker jeg det.

Kortet kommer med en fysisk knapp, selv om den er ganske subtil og du ville knapt lagt merke til den hvis du ikke ser godt etter – den er nesten flatt mot kortet. Dette er den eneste knappen på kortet, og når du parer den til telefonen din via Bluetooth (en veldig sømløs prosess, må jeg si), blir alle instruksjonene og direktivene utført i appen. Det er lett.

Kortet har også en bitte liten skjerm, ca. 2 cm i diameter og 1 cm høy, som det mater grunnleggende tall til brukeren på. Det er ikke den mest høyteknologiske skjermen i verden; det føles som å skrive ord på en kalkulatorskjerm til vennene mine i mattetimen på barneskolen, men hei – den gjør jobben.

Oppsett

Så jeg kobler den sammen og følger instruksjonene i appen. Det første steget, selvfølgelig, er å sette opp frøfrasen. Og som det pleier å være, er det en litt smertefull prosess. Jeg blir matet med 12 tall med 5 siffer hver, som jeg skriver ned et etter et på en papirlapp, og klikker på knappen på kortet for å gå videre til neste hver gang.

Dette er litt av en marerittaktig prosess, selv om det er mer en beklagelse over frøfrase-prosessen generelt enn noe som har med denne lommeboken å gjøre. Jeg føler det er uunngåelig at krypto utvikler seg, og at vi ser tilbake på at denne frøsetningen fortsetter som latterlig, men akkurat nå er det det beste sikkerhetsalternativet. Dessuten tar det omtrent to minutter med CoolWallet, så jeg stønner.

Totalt sett er oppsettsprosessen veldig enkel. Visst, skjermen er litt urolig og kan være vanskelig å lese, men det er greit. Den eneste reelle klagen jeg har angående maskinvaren er laderen. Det er en mikro-USB, noe jeg trodde var dømt til fortiden på dette tidspunktet, egnet til å bli kastet i en skuff med DVDer, kassettbånd og kablede øretelefoner.

Det følger med en kabel, noe som er fint og gjør det enkelt å plugge inn via USB til en stikkontakt. Men personlig liker jeg ikke å måtte ha en ekstra kabel bare for denne enheten – alle de andre enhetene mine (bærbar PC, telefon, høyttaler, øretelefoner) er USB-C, i tillegg til maskinvarelommebøkene jeg bruker for øyeblikket. Så for meg ville dette vært en dealbreaker. Selv om jeg vet at dere Apple-folk der ute liker å beholde deres egne kabler til alt.

Tilkobling og funksjoner

Nå som den er satt opp, er CoolWallet imponerende. Appen har et flott grensesnitt og er intuitiv og smidig. Funksjonene er flotte. Det er enkelt å sende og motta krypto, og som du vet – det er vel det som betyr noe?

Det finnes også innsatsalternativer som noen kunder uten tvil vil ha glede av. Utvalget av lommebøker er fint; den har alt du virkelig ønsker. ERC-20, BEP-20 og en rekke andre. Bluetooth er lett å jobbe med. Når du først er konfigurert, er den like enkel å bruke som enhver maskinvarelommebok.

Men tilkoblingen til andre plattformer er et steg over. Jeg kan koble til OpenSea hvis jeg vil, og slenge NFT-er til kyrne kommer hjem. Jeg kan også skyte ETH-en min inn i Lido. Metamask er et annet alternativ, det samme er å koble til Binance DEX. Det er mange flere. Det føles som om utvalget av funksjoner, alternativer og tilkoblingsruter her er så bra som det blir, egentlig. Det er imponerende – et utvalg du kan se fra skjermbildet mitt nedenfor:

Prisen er alltid viktig. Den selges til $149, som er mer eller mindre på linje med de fleste lommebøker på markedet. Føles fornuftig. Jeg antar at du betaler for funksjonene og tilkoblingen her i stedet for maskinvaren, siden det ikke er noen skjerm og det føles litt «gammeldags». Men er disse bekymringene virkelig relevante for en maskinvarelommebok du skal gjemme bort?

Konklusjon

Alle er forskjellige med hensyn til hva de vil ha i en lommebok. Sikkerhet er åpenbart viktig, noe de fleste lommebøker har løst – og denne er intet unntak. Det neste er å tilby utvalget av lommebøker du ønsker og funksjonene du ønsker. Det er her CoolWallet utmerker seg, siden funksjonene ikke kan slås.

Da vil folk ha noe som er enkelt å bruke. Dette er omtrent så enkelt som det blir, når du først er satt opp. Men for meg er portabilitet og uanselighet enorme faktorer. Dette ser ut og føles som et kredittkort, noe som betyr at jeg kan slå det i lommeboken eller gjemme det bort et trygt sted. Det er så enkelt å lagre. Noen andre lommebøker jeg har brukt er større, har skjermer eller ser mer tekniske og avanserte ut.

Selv om det siste punktet kan høres ut som en fordel, liker jeg at CoolWallet ser så ufarlig ut, føles som et utløpt kredittkort eller merkelig lojalitetskort for et supermarked eller noe. Hvis jeg har dette hjemme og huset mitt blir ranet, vil dette ikke bli stjålet med mindre innbruddstyven kan krypto, for å si det sånn.

Til slutt tror jeg at denne er der oppe med de beste lommebøkene jeg har brukt. Det er synd med mikro-USB-laderen, men jeg er en Android-gutt og liker å ha én kabel til alt. Totalt sett, hvis du ønsker å hoppe inn i kjølelagring, er dette et sterkt alternativ – CoolWallet Pro er en flott maskinvarelommebok med markedsledende funksjoner.