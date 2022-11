I etterkant av en artikkel vi skrev om adopsjonen av krypto i Storbritannia, vil denne dykke litt dypere ned i hvilke britiske byer som eier mest krypto, og hvordan variasjonen er i landet.

Den gjennomsnittlige britiske kryptoinvestoren har brukt £473

Totalt sett eier én av tre briter krypto om vi ser på landet under ett, ifølge VoucherCodes» undersøkelse.

Gjennomsnittlig beløp brukt på krypto er £473. Dette er ikke noe spesielt stort beløp, men noen bruker betydelig mer.

5 % av britene har brukt mer enn £2000 på krypto. Det er klart at markedene har vært stygge i år. Den nylige kollapsen av FTX er bare det siste hammerslaget for en bransje som har slitt hele året.

Dette betyr at en stor del av disse britiske investorene sannsynligvis er i minus, med kryptopriser i fritt fall siden Bitcoins all-time high på nær $69 000 i november 2021.

London den ledende kryptobyen, Belfast nummer to

London leder an med et gjennomsnittlig forbruk på £777.

Det er ingen overraskelse at London, som er Storbritannias finansielle knutepunkt – om ikke knutepunktet for hele Europa for øvrig – er på toppen av statistikken.

£777 er klart over gjennomsnittet på £473. Kanskje mer bemerkelsesverdig er Belfast på andreplass med et gjennomsnittlig investeringsbeløp på £699 – ikke så langt unna London.

På tredje plass finner vi den walisiske byen Cardiff, med et gjennomsnitt på £572 investert i krypto.

Newcastle bruker minst på krypto

I den andre enden av skalaen ligger Newcastle, med en investering på 230 pund i gjennomsnitt, det laveste beløpet i undersøkelsen.

Den nordlige byen (som har det beste fotballaget i verden, sier denne fullstendig upartiske journalisten) bruker over 50 % mindre enn gjennomsnittet i Storbritannia, og nesten 70 % mindre enn London-befolkningen.

Med måten prisene har gått, ser det ut til at Geordies hadde rett. Andre byer som bruker under gjennomsnittet er Liverpool, Brighton, Leicester og Sheffield.

Kilder