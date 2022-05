Bitcoin-gruvedrift har tatt seg opp igjen i Kina, antyder en ny rapport.

I følge en studie fra Cambridge University har Bitcoin-gruveaktiviteten i Kina sakte økt til å utgjøre 21 % av den totale globale hashraten.

Rapporten som ble utgitt på tirsdag kommer nesten et år etter at et massivt kinesisk angrep på kryptogruvedrift og handel som drev gruvearbeidere ut av landet. Ettersom utvandringen av gruvearbeidere fant veien til USA og andre land, falt den totale hashraten som sikret Bitcoin-nettverket fra Kina dramatisk.

I følge rapporten har gruvearbeidere startet «skjult gruvedrift», resultatet av dette er en økning i hashraten fra praktisk talt null til nesten en fjerdedel av den globale produksjonen.

» I Kina, etter en plutselig økning i skjult gruvedrift etter forbudet mot Bitcoin-gruvedrift i juni 2021, har landet gjenoppstått som et stort gruvesenter ,» bemerket Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF) i sin forskningsrapport .

Men mens det er en gjenoppkomst av aktivitet i det kinesiske markedet, noe som bringer det på andreplass globalt, er størstedelen av beregningskraften som for øyeblikket sikrer Bitcoin-nettverket i USA.

Billig strøm og gunstige utsikter på tvers av flere jurisdiksjoner betyr at 40 % av hashraten er fra USA-baserte gruvearbeidere, et scenario som sannsynligvis vil se at USA fortsatt er øverst på listen.

Kinas 21,11 % av det globale hashratet setter landet foran Kasakhstan som står for 13,22 %, Canada med 6,48 % og Russland med 4,66 %.

I følge data fra Blockchain.com har Bitcoin-hashraten steget jevnt siden de laveste nivåene nådde tidlig i juli 2021. Det 7-dagers gjennomsnittlige diagrammet viser den totale nettverkshashraten på 219,4 EH/s (exahashes per sekund).

Bitcoin handles for tiden rundt $30 030 mens okser fortsetter å kjempe mot massivt bearish press.