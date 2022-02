Kommende toppmøte kan snart presse AVAX over $100

AVAX er i bedring ettersom kryptomarkedet vender tilbake.

Avalanche har et stort toppmøte i mars som kan bidra til å få prisen over 100 dollar.

Avalanche handles for tiden på et stort motstandsnivå.

Avalanche (AVAX) har vært en av de beste kryptovalutaene den siste uken. Mens det bredere markedet er i en kraftig bullish reversering etter salget tidligere i uken, er Avalanche blant de som er mest lovende.

Avalanche har dukket opp som en av plattformblokkjedene som er best posisjonert for å gi Ethereum konkurranse. Det er fordi den har noen av de laveste transaksjonsgebyrene i blokkjedeplattformen og er svært skalerbar. Avalanche har evnen til å håndtere opptil 4500 transaksjoner per sekund.

Avalanche har også vist seg å være ganske spenstig, og har så langt ikke opplevd noen nettverkshack som kan destabilisere den. Slike ytelsesevner og et godt rykte gjør AVAX til en potensielt god kryptovaluta å kjøpe i 2022.

Det kommende toppmøtet i Spania kan løfte AVAX

Mens det bredere kryptomarkedet gjør det bra for øyeblikket, har Avalanche interne faktorer som kan føre til at den overgår markedet den kommende måneden. En av disse faktorene er det kommende toppmøtet som vil bli holdt i Spania mellom 22. mars og 27. mars 2022.

Toppmøtet har som mål å samle noen av de mest innflytelsesrike menneskene innen krypto og vil diskutere noen av de hotteste kryptoemnene i dag, inkludert Web 3.0. Noen av nøkkeltalerne som vil holde en tale på toppmøtet inkluderer Emin Gun Sirer, grunnleggeren av Ava Labs, Harold Bosse, visepresidenten for innovasjon hos MasterCard, Sergey Nazarov fra Chainlink og Monica Tather, en El Salvador-myndighetsperson, blant mange andre.

Forventningen av kunngjøringene som kan komme ut av dette toppmøtet kan bidra til å drive Avalanche (AVAX), spesielt hvis det bredere markedet forblir bullish i mars.

Bør du kjøpe Avalanche?

Kilde: TradingView

Avalanche har vært i en stigende trend de siste 48 timene. Imidlertid ser den ut til å ha truffet sterk motstand på $80,17 på 61,8% Fibonacci.

Hvis Avalanche bryter motstanden på $80,17, kan priser over $100 bli testet i forkant av toppmøtet i Spania.

Men hvis det mislykkes, spesielt på grunn av nedsidepress fra det bredere markedet, kan priser under $70 bli testet på nytt på kort sikt.