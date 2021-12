Kraken jobber for tiden med en modell for å bestemme likvidasjonsverdien av NFT-er før bruk som backing for lån.

Handelsplattformer for digitale aktiva er de siste institusjonene som går inn i NFT-området ved å åpne NFT-markedsplasser. Den USA-baserte kryptobørsen Kraken kunngjorde planer om å lansere sin egen i midten av forrige uke. Krakens administrerende direktør Jesse Powell snakket med Bloomberg Technologys Emily Chang, og sa at børsen hans jobbet med å etablere en plattform som ville gi investorer eksponering mot det voksende NFT-markedet.

Et Bloomberg- innlegg publisert i dag har nå gitt mer informasjon om den planlagte lanseringen. Bloomberg rapporterte at Powell, børsens grunnlegger, sa at den foreslåtte markedsplassen ville interessere investorer som søker noe mer enn bare å samle digital kunst. Han forklarte at markedsplassen vil tilby forvaringstjenester og i tillegg tillate brukere å be om lån avhengig av deres digitale samleobjekter.

NFT-er har andre verktøy utover estetisk verdi

Powell avslørte at Kraken jobber med et system som vil lette slike transaksjoner. Børsen vil først bestemme likvidasjonsverdien som kunsten har før de forespurte beløpene kan gis ut.

"Hvis du setter inn en CryptoPunk på Kraken, ønsker vi å kunne reflektere verdien av det på kontoen din. Og hvis du ønsker å låne penger mot det," sa han.

Den administrerende direktøren gikk også inn på de evolusjonære fasene til NFT-er, og bemerket at de har eksistert en stund, selv om det tok en stund før de ble mainstream. Selv om digital kunst først og fremst har vært samleobjekter med sin verdi i utstilling eller fremvisning, sa han at eiendelene nå utvikler seg for å få andre hjelpemidler inn i det nye året. Dette inkluderer bruk av NFT-er som sikkerhet for å låne krypto- eller stablecoins.

" Fase én var spekulasjoner, fase to er å kjøpe kunst og støtte kunstnere, fase tre kommer til å være funksjonell bruk av NFT-er," observerte Powell.

Ved å tilby NFT-sikkerhet følger Kraken kryptoutlånsplattformen Nexos kunngjøring forrige uke om lanseringen av en utlånsskranke. Plattformens administrerende direktør Antoni Trenchev sa at i de kommende dagene vil utlånstjenester som Nexos spille en stor rolle i å få verdi fra NFT-er uten at eierne nødvendigvis gir fra seg eierskapet til eiendelene sine.

Krypto-børser er kjærlige NFT-er

Kraken kan ha tatt seg tid til å konseptualisere en NFT-markedsplass, men hele ideen har latt vente på seg. Børsen har forfulgt NFT-området i flere måneder nå, etter å ha gitt ut en rekke rapporter som for eksempel funnet av NFT-prosjekters dominans av Ethereum-aktivitet.

Dets peer-krypto-børser, inkludert Binance og FTX, har allerede lansert markedsplasser, mens Coinbase samler opp en stor venteliste med en planlagt lansering av markedsplassen neste år. Alt dette skjer ettersom disse sentraliserte enhetene ser ut til å konkurrere med den stort sett dominerende ikke-forvarende markedsplassen OpenSea.