Krypto-fokuserte aksjer stuper når Bitcoin faller under $35K

Krypto-aksjer falt på fredag da risiko-avers stemning feide gjennom markedene.

Mens amerikanske markeder registrerte den femte strake negative økten denne uken, blødde kryptovalutaer kraftig.

Bitcoin-prisen falt under et kritisk støttenivå, og en analytiker antydet at man vil kunne se en banebrytende bitcoin-nedgang til laveste nivå på $30 000. Lørdag 22. januar brøt Bitcoin-prisen under $35 000 og var på vei ned mer enn 12 % i løpet av intradag og ned nær 20 % i løpet av uken.

Kryptoaksjer som Coinbase, Voyager Digital og Marathon falt fredag, og MicroStrategy har også hatt et stort fall.

Riot Blockchain-aksjer stuper 15 prosent

Riot Blockchain (RIOT)-aksjer falt på fredag, og stupte mer enn 14% for å stenge på $15,00. I løpet av uken har RIOT falt 24 % og er ned mer enn 33 % YTD.

Til tross for utviklingen vi har sett den siste måneden, har aksjene til Bitcoin fortsatt steget nesten 400 % de siste tre årene. Inntektene har også doblet seg i hvert av de siste tre årene, noe som tyder på at selskapet har et sterkt fotfeste.

Andre steder falt Coinbase (COIN) 13% til $191,97, mens Robinhood (HOOD) falt 5,2% til $12,98. Robinhoods aksjer er nesten 30 % ned hittil i år og verdien er nær 60 % av børsnoteringsverdien på $38 i juli.

Voyager Digital Ltd-aksjen falt til et lavpunkt på $9,95 i løpet av 52 uker før noen av tapene ble hentet inn. De stengte på $10,12, omtrent 15% lavere.

Andre børsnoterte kryptofokuserte selskaper som opplevde stor nedgang på fredag var Hive Blockchain (HIVE) med -16%; Marathon Digital Holdings (MARA) med -11 %; Hut 8 Mining (HUT) med -13% og Bitfarms (BITF) med -14%.

MicroStrategy (MSTR) er ned 20 %

MicroStrategy Inc.-aksjen falt over 20 % på fredag. Dette ble aksjens dårligste registerte sluttnotering siden 23. februar 2020. Etter å ha åpnet på 422,84 dollar falt aksjen til et lavpunkt på 365,98 dollar før sluttnoteringen ble 375,89 dollar med en nedgang på 18 % .

I løpet av uken har MicroStrategy falt 22 %, mens avkastningen hittil i år er rundt 33 % lavere.

Mens nedgangen for bedriftsprogramvareprodusentens aksjer følger den bredere markedstrenden, kommer den også etter at dokumenter viste at US Securities and Exchange Commission (SEC) hadde avvist selskapets strategi for kryptoregnskap.

Forrige uke sa MicroStrategy-sjef Michael Saylor at selskapet ikke ville selge sine Bitcoinandeler selv om prisene fortsatte å krasje.