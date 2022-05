Krypto-rollen ved World Economic Forum i Davos 2022

De mektigste mennene og kvinnene i verden har slått seg ned i Davos, Sveits for å delta i World Economic Forum. De ulike fora handler i stor grad om den russiske invasjonen, inflasjon og skatter. Men heller ikke bitcoin og kryptovaluta neglisjeres.

WEF er en årlig, internasjonal samling av cirka to tusen politikere, representanter for næringsliv og internasjonale organisasjoner, akademikere, sivilsamfunnsorganisasjoner og journalister.

Kryptovaluta dominerer Boardwalk

Ifølge nyhetsbyrået Reuters dominerer kryptoselskapene Davos-promenaden. Dette er en gate nær konferansesenteret for bespisning og shopping. Under den årlige WEF blir promenaden tradisjonelt overtatt av banker og andre store finansielle aktører.

I år er det fremtidens tur. Det har tilsynelatende blitt tjent mye penger under oksemarkedet i kryptosektoren, da mange selskaper har råd til å være på Davos-promenaden. Målet er selvsagt å overbevise politikere og næringslivsledere om sitt prosjekt.

«Et stort skritt for kryptoindustrien fordi de alltid var anti-Davos,» sa en industridelegat til CNBC. Det gjelder spesielt for bitcoinere, ettersom bitcoin ble designet som svar på feilen i en sentralisert monetær verden. Med alle de mektige menneskene i Davos, utstråler WEF bare at de er for en sentral makt. Bitcoin er ikke representert av noen, men det diskuteres ofte nok av deltakere i WEF og på Davos Promenade.

Pizza og NFT-er

For eksempel delte selskapet Tether (kjent for stablecoin USDT) ut gratis pizza på Davos-promenaden sist søndag. Dette var til ære for bitcoin-pizzadagen.

RollApp, som selger ikke-fungible tokens (NFT), har opprettet en NFT-butikk i hovedgaten for å promotere de digitale samleobjektene. Når de snakker til Reuters og CNBC, sier deltakerne at kryptosektoren har tatt over 50-60 prosent av butikkene og barene på Davos Promenade.

Men kryptovaluta spiller ikke bare en rolle på strandpromenaden, den starter ved ankomst. WEF-besøkende ble bombardert med skilt som annonserte stablecoin-utstederen Circle og kryptomegleren Bitcoin Suisse da de gikk av flyet i Zürich eller tog i Davos.

Men krypto ble også diskutert under WEF. Jeremy Allaire, styreleder og administrerende direktør i Circle Pay, og Brad Garlinghouse, administrerende direktør i Ripple, satt side om side på mandag for å diskutere pengeoverføringer og digitale penger under en briefing. Ifølge Allaire går verden mot en situasjon der konseptet med en grenseoverskridende betaling høres like sprøtt ut som konseptet med en grenseoverskridende e-post.

Ray Dalio snakker om bitcoin

Milliardær og hedgefondsforvalter Ray Dalio er også i Davos. Han snakket om dette på den amerikanske nyhetskanalen CNBC og diskuterte ulike temaer.

Han uttrykte seg pessimistisk om den amerikanske økonomien og politikken til den amerikanske sentralbanken:

«Federal Reserve vil selge, enkeltpersoner vil selge, utlendinger vil selge, og USAs regjering vil selge fordi den må finansiere underskuddet sitt. Det vil være et tilbud/etterspørsel-problem, som vil resultere i en klemme.»

Kontanter er søppel

Dalio sa at kontanter fortsatt er søppel. «Selvfølgelig er kontanter fortsatt søppel,» sa Dalio. «Vet du hvor raskt du mister kjøpekraft i kontanter?»

«Når jeg sier at kontanter er avfall,» forklarte Dalio, «mener jeg alle valutaer i forhold til euro, i forhold til yenen. Alle disse valutaene, som de på 1930-tallet, vil svekke seg i forhold til varer og tjenester.» Samtidig kaller han kryptovaluta for digitalt gull.

Bitcoin er digitalt gull

«Spesielt kryptovalutaer, jeg synes blokkjede er flott,» sa Dalio. «Men la oss kalle det digitalt gull. Jeg tror digitalt gull, som ville være en slags bitcoin, er noe som, sannsynligvis i diversifiseringens interesse for å finne et alternativ til gull, har en liten plass mot gull og deretter mot andre eiendeler.»

Med den lille flekken mener han porteføljene til investorer. At dette kommer ut av Ray Dalios munn er talende. For å illustrere hvem han er: i 1975 grunnla han Bridgewater-fondet sitt. Bridgewater er nå verdens største hedgefond, med cirka 150 milliarder dollar i kapital. Siden oppstarten har fondet betalt ut 52,2 milliarder dollar til investorer, mer enn noe annet hedgefond i verden.

Ny innsikt

Likevel kan du (ennå) ikke sammenligne Dalio med Michael Saylor. Dalio roper ikke fra hustakene at bitcoin er den beste oppfinnelsen siden det skivede brødet. Men det er bemerkelsesverdig at hans mening om bitcoin har endret seg betydelig siden Davos 2020. Han sa den gang at bitcoin ikke var penger fordi det ikke fungerte som en verdibutikk eller et byttemiddel. Dalio har nå bitcoin i sin personlige portefølje.

Statsminister Rutte deltar i World Economic Forum (WEF) i to dager. Finansminister Kaag, forsvarsminister Ollongren, minister Van Gennip for sosialsaker og sysselsetting, minister Schreinemacher for utenrikshandel og utviklingssamarbeid og statssekretær Heijnen for infrastruktur og vannforvaltning vil også reise til Davos.