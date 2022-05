Sørkoreanske myndigheter er i ferd med å fryse eiendelene til Luna Foundation Guard. Luna Foundation Guard er en non-profit stiftelse som opprettholder reserver for Terra-økosystemet for å støtte stallmyntene i vanskelige tider.

Stikker de av med midlene?

Vi vet alle hvordan det endte. Terras UST stablecoin klarte ikke å opprettholde koblingen til den amerikanske dollaren, hvoretter hele økosystemet kollapset. Milliarder av dollar og sparepengene til tusenvis av investorer gikk opp i røyk.

Nå ser det ut til at det sørkoreanske politiet frykter at Luna Foundation Guard vil stikke av med midlene, ettersom det ber om tilskudd til å fryse eiendelene deres. Men ved lov trenger ikke børser å følge dette. Det gjenstår å se om de vil etterkomme anmodningen. Sjansen for at de vil gjøre det virker mer enn sannsynlig i begynnelsen. Med dette holder de tross alt myndighetene på tå hev og viser også at de har de beste intensjoner for brukerne.

Begrunnelsen for politiets henvendelse

Sørkoreansk politi etterforsker Luna Foundation Guard etter å ha fått vite om mulig merkelig praksis med midlene. Sjansene for at Luna Foundation Guard faktisk planlegger feil ting med midlene virker imidlertid små. Do Kwon og hans følgesvenner er kjent for koreanske myndigheter, og det ville gjøre flyreiser vanskelige. I så fall vil det før eller siden dukke opp noe som kan føre til at de løper inn i den lovlige lampen.

Spørsmålet er om de, i tillegg til alt oppstyret som allerede er der, også ønsker dette. Noen investorer har allerede saksøkt Do Kwon og dens mindre kjente medgründer Daniel Shin for tapene. Andre investorer forbereder seg også på å starte sin egen rettssak mot herrene. Det er nå så sterke lys på Terra og alt som henger rundt det, at mer skyggefulle handlinger virker mest en dum avgjørelse.

Koreanske myndigheter besøker store børser

De lar det uansett ikke vokse i Sør-Korea, for myndighetene har allerede besøkt de store børsene i går og i dag. Dette gjelder parter som Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit og Gopax. De vil mest sannsynlig måtte svare på spørsmål for å avgjøre om de skal ta noe ansvar for tapene. I denne forbindelse ser det ut til at koreanske myndigheter tror at ansvaret ikke helt ligger hos investorene.

Hvis dette blir en ting, bør børser også være mer oppmerksomme på hvilke mynter de viser på plattformen deres. Dette kan også skape problemer for mange kryptovalutaer i nær fremtid. «I alle fall kommer vi til å be børsene om å implementere en investorbeskyttelsespolitikk,» sa Yoon Chang-hyeon, styreleder for avdelingen for digitale eiendeler i People Power Party.

Coinone, under økosystemkollapsen, suspenderte handelen i Luna. Samtidig kom det advarsler fra både Korbit og Bithumb om ikke å investere i prosjektet. Spørsmålet er om det er nok for koreanske myndigheter, og om børsene har tilstrekkelig beskyttet investorer.