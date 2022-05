El Salvador overrasket venner og fiender i 2021 ved å kunngjøre under Bitcoin 2021 at de ønsket å rebrande bitcoin som lovlig betalingsmiddel. Dette ble fulgt i 2022 av Den sentralafrikanske republikk, og det er en rekke land som er nominert til å følge samme vei.

Hvem følger?

Vi må innrømme at disse landene ikke er imponerende med tanke på økonomi og befolkning, men det var aldri forventet at verdens storheter skulle være de første til å ta i bruk bitcoin.

Det er fornuftig at landene i utkanten av det finansielle systemet er de første som kommer frem til bitcoin. Tross alt er de i en posisjon hvor de har prøvd alt og bitcoin er en mulig vei ut til en bedre fremtid. På tide å se nærmere på tre land som kan ta i bruk bitcoin som lovlig betalingsmiddel.

1. Panama

Panama ligger på grensen til El Salvador, noe som gjør det ikke overraskende at de er på listen. I motsetning til mange andre land, som er planlagt å gjøre bitcoin lovlig betalingsmiddel, har Panama allerede laget en oversikt over bitcoin-lovgivningen. Dette såkalte utkastet kom ut dagen etter at El Salvador offisielt tok i bruk bitcoin. Loven er ennå ikke vedtatt, men det er en sjanse for at vi vil kunne legge Panama til El Salvador og Den sentralafrikanske republikk i fremtiden.

2. Cuba

Cuba har ennå ikke tatt i bruk bitcoin som lovlig betalingsmiddel, men det har absolutt tatt skritt i riktig retning. I alle fall anerkjenner landet bitcoin som betalingsmiddel og innbyggerne står fritt til å bruke det. Cuba tok denne avgjørelsen etter at USA strammet inn reglene for å sende penger fra USA til Cuba. Blant annet ble 400 avdelinger av Western Union stengt i landet.

3. Mexico

Under Bitcoin 2022 inntok den meksikanske senatoren Indira Kempis scenen som en stor overraskelse. Dessverre var hun ennå ikke i stand til å kunngjøre at Mexico definitivt vil ta i bruk bitcoin som lovlig betalingsmiddel, men hun vil kjempe for det i landet. Mexicos adopsjon av bitcoin som lovlig betalingsmiddel ville vært flott, da dette i motsetning til de andre landene på listen er et enormt land. Mexico har en befolkning på 131,47 millioner og hadde et BNP på 1076 milliarder dollar i 2020. Sjansen for at Mexico tar i bruk bitcoin som lovlig betalingsmiddel på kort sikt virker imidlertid ikke stor. Kempis indikerte at det uansett vil bli en tøff kamp.