Kryptoer i minus, Google topper SPX500 med sterk inntjening

Kryptomarkedene var i rødt denne morgenen, med flertallet av de 10 beste kryptoene som registrerte tap i løpet av de siste 24 timene.

Google-eier Alphabet drev amerikanske markeder opp i går da firmaet postet en økning i fortjeneste. Aksjen toppet SPX500 og steg 7,33 %.

Investorer vil følge flere utgivelser som kommer fra Bank of England i dag, inkludert pengepolitisk rapport og avstemninger om Asset Purchase Facility og MPC offisielle bankkurs kl. 12:00 GMT.

Disse vil bli fulgt av en pressekonferanse holdt av BOE-guvernør Andrew Bailey kl. 12:30 GMT.

Topp krypto

Bitcoin var rundt 4% lavere, og handlet under $37 000 i skrivende stund. Ethereum, Cardano og XRP var også ned rundt 4 %, mens Solana handlet rundt 14 % lavere.

Topp bevegelser

Utenfor topp 20 tapte Chainlink og Enjin Coin 10 %, Fantom, Elrond, Aave, The Graph og VeChain tapte 9 % hver, The Sandbox mistet 11 % av verdien, og Flow og Kadena gikk ned med 12 %. Convex Finance and Render Token falt 14 % og Arweave var ned 15 %.

Quant var den største vinneren blant de 100 største myntene etter markedsverdi i går. I dag fortsetter rallyet. Det er en av få mynter i det grønne. Den har lagt til 19% til verdien og handles for øyeblikket for $128.

Trender

Strike, symbolet på en DeFi-utlånsprotokoll som lar brukere tjene renter på kryptovalutaene sine ved å sette dem inn på et av flere markeder som støttes av plattformen, er opp 50 % i dag.

Ooki er symbolet på en desentralisert protokoll for marginhandel, innlån, utlån og innsats. Den steg 85 % på nyheter om en Binance-notering.