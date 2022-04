Metaverset blir sett på som den neste grensen for menneskelig interaksjon. Imidlertid fungerer metaverset i takt med virtuell virkelighet. Som sådan prøver de fleste prosjekter å kombinere begge disse aspektene. Her er grunnen til at metaverse og virtuell virkelighet eksploderer:

Det er stor interesse fra institusjonelle investorer, inkludert store teknologiselskaper

Tiden for metavers og virtuell interaksjon er endelig kommet

Vi har allerede støtteteknologi som vil gjøre dette til en realitet

Vel, hvis du prøver å finne kreative kryptoprosjekter som vil slippe løs metaversen og den virtuelle virkeligheten, har vi noen nedenfor:

Solana (SOL)

Solana (SOL) er mer en blokkjede-infrastruktur enn et spesifikt metaverse- eller virtual reality-prosjekt. Men infrastruktur er avgjørende for veksten av virtuell virkelighet, og det finnes ikke noe bedre alternativ der ute enn Solana.

Datakilde: Tradingview

Faktisk har kjeden de siste månedene tiltrukket seg et stort antall spill- og virtual reality-prosjekter. Solana er kjent for sin høye skalerbarhet, hastighet og lave gassavgifter. Det er derfor et mer attraktivt alternativ for utviklere i virtual reality-nisjen.

CEEK VR (CEEK)

CEEK VR (CEEK) ønsker å bringe musikk og liveopptreden til metaversen. Prosjektet har faktisk investert mye i sine egne VR-briller for å gi brukerne den ultimate opplevelsen.

Så langt er CEEK-universet bygget med konsertsaler og andre virtuelle forestillingssteder. Prosjektet støttes også av noen av de største musikksuperstjernene i verden, inkludert Lady Gaga og andre.

JEDSTAR (KRED)

JEDSTAR (KRED) er designet for å kombinere desentralisert finans og GameFi. Prosjektet bygger for tiden et virtuelt virkelighetsunivers og kommer også fullt integrert med en NFT-markedsplass.

JEDSTAR vil også gi spillere, utviklere og artister verktøyene de trenger for å lage innhold for metaverset. Prosjektet er relativt nytt, så det bør være en god start.