KuCoin kunngjør kapitalinnhenting på 150 millioner dollar

KuCoin kunngjør innhenting av 150 millioner dollar før serie B.

Økningen verdsetter den globale kryptobørsen til 10 milliarder dollar.

KuCoin vil bruke midlene til å bygge neste generasjon av sitt kjernehandelssystem.

Den ledende globale kryptobørsen KuCoin annonserte en finansieringsrunde på 150 millioner dollar før serie B, som den er verdsatt til 10 milliarder dollar. Jump Crypto ledet runden og investeringsfond som Circle Ventures, IDG Capital og Matrix Partners deltok.

Utvide tilstedeværelse i Web3

Tilførselen av kapital vil tillate børsen å utvide utover sentraliserte handelstjenester og øke sin tilstedeværelse i Web 3.0, inkludert GameFi, kryptolommebøker, DeFi og NFT-plattformer .

Dette vil være mulig gjennom KuCoin Ventures og andre investeringkilder. KuCoin-fellesskapet har bygd en offentlig kjede, KCC , som mange ressurser vil bli brukt på for å skape et desentralisert økosystem.

Bygger neste generasjons KuCoin-handelssystem og mer

De nye midlene vil blant annet bli brukt til å bygge neste generasjon av børsens kjernehandelssystem. Ytelsen forventes å tidobles.

Midlene vil også støtte KuCoins globale reguleringsinnsats og forbedre sikkerhets- og risikostyringssystemer for å gjøre plattformen mer sikker og tilgjengelig.

Johnny Lyu, administrerende direktør i KuCoin, kommenterte:

Tillitserklæringen fra fremtredende investorer, inkludert Jump Crypto og Circle Ventures, styrker vår visjon om at alle en dag vil ha krypto. KuCoin er bygget for alle grupper av investorer, og vi tror disse nye investorene og partnerne vil bidra til å gjøre KuCoin synonymt med en pålitelig inngangsport til kryptorommet.

Tak Fujishima, sjef for Asia, Jump Crypto, uttalte:

KuCoin tilbyr en omfattende plattform av kryptotjenester til et globalt publikum, som er en av mange grunner til at vi er stolte over å lede denne runden. Vi er glade for å støtte selskapet mens det fortsetter å vokse og utvide tilbudet innen futures og marginhandel, utlån, innsats og passiv avkastning for å støtte veksten av Web 3.0 og kryptomarkedene.