KuCoin våger seg inn i IGO med ny NFT-plattform

KuCoin , den ledende globale kryptovalutabørsen, har lansert sin NFT-lanseringsplattform KuCoin IGO . Pikaster er det første prosjektet som kommer til plattformen. Den første runde salget startet klokken 12:00 UTC 11. april.

Stimulerer veksten innen spill, metaverse, Web3

I tråd med intensjonene sine om å drive vekst i blockchain-spill-, metaverse- og Web3-miljøet, legger KuCoin vekt på gamification og NFT-er, som vil spille nøkkelroller i fremtidige virtuelle verdener. Selskapet begir seg nå ut i innledende spilltilbud.

Eksklusiv tilgang til eiendeler i spillet

KuCoin IGO vil gi eksklusiv tilgang til NFT-er i spillet til brukere av børsen over hele verden, som vil kunne kjøpe, trekke ut og investere i NFT-er sømløst. KuCoin IGO-brukere har muligheten til å administrere NFT-ene sine på børsen, og skaper en omfattende løsning for både lekmenn og erfarne NFT-entusiaster.

Skapere og spillutviklere kan lansere kreasjoner på en av mange måter, inkludert auksjoner, fastprissalg og mysteriebokser.

KuCoin-sjef Johnny Lyu kommenterte:

Metaverset er et av de mest spennende temaene i dag, og en helt ny livsstil i nær fremtid. Når både giganter som Meta, Amazon og Tencent og velstående investorer som Elon Musk investerer mye penger, talent og teknologi i metaversen, må man tro at dette kommer til å bli en historisk trend som gir en virkelig unik opplevelse. GameFi og NFT vil være de mest typiske inngangene til metaverset, noe som er en stor grunn til at KuCoin lanserte IGO-plattformen. Vi håper å styrke utviklingen av web3.0 gjennom KuCoins IGO, for å grave flere gode GameFi-prosjekter og NFT-er, og hjelpe hele bransjens utvikling.

Pikaster utnytter en tre-token økonomimodell

Pikaster, det første bekreftede prosjektet på IGO, er et såkalt Truly-play and Truly-earn GameFi-prosjekt. Spillere har økonomiske insentiver og kan få tilgang til innovative produktfunksjoner for å garantere en strålende spillopplevelse.

Pikaster har også en lommebok i spillet og overskuddsdelingssystem samt flere spillmoduser. Spillet bruker KuCoin Community blockchain. KuCoin gjorde en strategisk investering i Pikaster via KuCoin Ventures i mars.

Pikaster CMO Luffy sa:

KuCoin har alltid vært et selskap med høye ambisjoner, og de ser alltid etter mulige endringer i fremtiden. Samtidig legger KuCoin stor vekt på verdien av fellesskapet og verdien av brukere. Dette er helt i tråd med vår filosofi. Pikaster er trygg på å bringe nye endringer til bransjen, både fra et spillperspektiv og fra et inntektsgenererende perspektiv. Det er derfor vi kaller oss «Truly-Play & Truly-Earn».