KSM-prisen har hatt en rebound fra et horisontalt støttenivå og forsøker å styrkes nær 50 SMA-et

Kusama (KSM) har steget i løpet av de siste 24 timene etter en rolig helg, KSM-prisen er opp 6,5% og ligger i skrivende stund på rundt $339.

Det økende momentumet for Kusama kommer samtidig som at hele kryptomarkedet ser ut til å hente seg inn igjen etter at nyhetene fra Kina førte til nedgang for de aller fleste kryptovalutaene.

Kusama, som er tilgjengelig på de fleste store kryptobørsene, opplever et omfattende kjøpepress etter at KSM-staking ble integrert på Guarda Wallet. Nå kan investorer motta belønning for å stake sine KSM-coins. Dette kommer på et tidspunkt hvor den store veksten i DeFi-industrien tiltrekker seg stadig flere nye investorer.

Prisutsikter for KSM

Kusama-bulls forsøker å komme seg over den stigende trendlinjen som befinner seg like ovenfor en viktig støttesone rundt $302.

Dersom vi ser på 4-timersgrafen for KSM ser vi et hint av en positiv kontinuasjon, og prisene vil sannsynligvis bevege seg mot de nylige toppene mellom $380 og $420.

KSM/USD-parets videre oppgang styrkes av RSI-en som bryter over den nøytrale linjen.

En fortsatt oppgang vil tyde på at det er bulls som har overtaket, noe som underbygges av en bullish crossover for MACD-en. Indikatoren er fortsatt i den negative sonen, men det økende histogrammet over nullpunktslinjen tilsier videre oppgang for Kusamas pris i løpet av de neste ukene.

Om dagen avsluttes med en pris over $344 (50 SMA) vil videre mål være $350, $380 og $400.

KSM/USD 4-timersgraf. Kilde: TradingView

Dersom det oppstår en avvisning nær det kritiske hinderet ved 50 SMA-et ($344) kan vi få et helt annet scenario. En ny test av den horisontale støtten rundt $302 vil legge grunnlaget for et synkende triangelmønster.

Dette kan igjen føre til en prisnedgang for Kusama helt ned til den neste etterspørselssonen rundt $274. Dersom prisen fortsetter å dale vil en potensiell reload-sone bli synlig ved $243.