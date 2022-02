Kryptomarkedet har steget i løpet av de siste 24 timene, ettersom alle de 20 beste kryptoene var i grønt i skrivende stund.

Aksjene i sosiale mediegiganten Meta Platforms stupte med over 26 % i går da investorer reagerte sterkt på at firmaet kunngjorde at plattformen har færre brukere enn før, for første gang noensinne.

De tre øverste amerikanske indeksene falt alle tungt i går på bakgrunn av en rekke dårlige resultater fra blant andre Meta og PayPal.

Amerikanske og kanadiske markeder i dag kan bli påvirket av jobbdata, slik som den amerikanske rapporten om lønninger utenfor jordbruket, som skal utgis klokken 13:30 GMT.

Topp krypto

Bitcoin var opp mer enn 2 % i morges, mens Ethereum hoppet mer enn 5 %, noe som brakte sistnevntes ukentlige stigning til mer enn 13 %. Solana ledet topp 10, og steg mer enn 7 % siden i går.

Den største vinneren på topp 20 er Cosmos. Den handles for $29,24 i dag og har lagt 12,22% til verdien i løpet av de siste 24 timene.

Topp bevegelser

De 100 beste myntene gjenspeiler trenden som er tydelig i topp 20. To av de største vinnerne er Quant og Hedera med 11 % hver. Quant har økt den siste uken, etter å ha lagt nesten 50 % til verdien i løpet av de siste syv dagene.

Hederas pris holdt seg stabil etter avtalen med Ubisoft. Det hoppet også etter lanseringen av EVM-nettverket for smarte kontrakter. HBAR, dets opprinnelige token, handles til $0,24, som er omtrent 28% over det laveste nivået i år.

Den totale markedsverdien har forbedret seg til rundt 4,3 milliarder dollar. Hederas bullish trend vil sannsynligvis fortsette ettersom okser målretter nøkkelmotstanden til $0,2643.

IOTA, Kusama og Convex Finance steg alle 12 %. Convex var en av de svakeste aktørene i forrige uke. Bora og Compound ga også 11 % til verdien.

Den eneste topp 100-kryptoen i minus var Immutable X, som beskriver seg selv som den første lag-to-skaleringsløsningen for NFT-er på Ethereum. Tokenet har tapt 4 % i dag, men økningen er på 18 % de siste 7 dagene, noe som får noen til å lure på om det er på tide å kjøpe på denne dippen.

Trender

MetaPay er et symbol for Metaxion-universet. Innehavere kan kjøpe pakker og avatarer med token og selge dem senere. De kan konverteres til MetaPay-tokens.

Metaxion-demoen har blitt utgitt på nettsiden og fullversjonen vil være tilgjengelig når som helst nå, noe som resulterer i en MetaPay-prisvekst på 540 % akkurat i dag.

En mer moderat gevinst har Quantstamp, som handles for $0,098 i dag, opp 34,36 % de siste 24 timene.