Mer svakhet venter Gala (GALA) grunnet prispress

Det var noen forhåpninger om at Gala (GALA) hadde begynt å vise tegn på bedring. Dette virker imidlertid som om det var mer en falsk start. For øyeblikket har Gala (GALA) stagnert og begynner å avta selv når sentimentet i det bredere kryptomarkedet forbedres. Det forventes også mer svakhet for tokenet. Her er noen høydepunkter.

Gala (GALA), akkurat som de fleste metaverse tokens, har falt kraftig, og har mistet nesten 30 % i verdi alene den siste uken.

Det var en svak oppgang etter FOMC-møtet i går, men disse gevinstene har raskt snudd.

I skrivende stund handles Gala (GALA) til $0,2072, ned nesten 5 % i 24-timers intradaghandel.

Datakilde: Tradingview.com

Gala (GALA) – Prisprediksjon

Da GALA begynte å stige i går, var de fleste analytikere ute etter å se om mynten vil stige over sin overhead-motstand på $0,22. Men det var et bestemt avslag. Selv om GALA klarte å teste terskelen noen ganger, har den falt.

Tilbaketrekkingen antyder at det er mer svakhet på metaverse-tokenet og en ytterligere nedgang er mulig. Med laveste nivåer i januar på rundt $0,1, vil det ikke være en overraskelse om mynten faller enda lenger. Faktisk ser de fleste analytikere på $0,1-merket som det neste sannsynlige støttenivået dersom det skulle bli et seriøst salg i løpet av de kommende dagene.

Skal du kjøpe Gala (GALA)

Metaverse tokens har blitt ganske bearish de siste ukene. Vi ser kraftige nedganger selv om de fleste av disse tokenene var lovende i fjor.

For øyeblikket tror vi at prispresset er mer en korreksjon som vil vare noen uker. Hvis jeg var deg ville jeg ha ventet før jeg begynner å kjøpe GALA. På den måten kan du i hvert fall kjøpe billig.