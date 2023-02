Metacade – den største GameFi-arkaden i krypto-presale nå

Det er en sjelden anledning at det kommer et prosjekt som ser ut til å ha potensial til å massivt forstyrre en industri – det $ 200 milliarder store gaming-markedet. Det er enda sjeldnere å finne det prosjektet som et krypto-presale, der investorer har sjansen til å skaffe seg tokens til rabatterte priser før verdien eksploderer.

Det ser ut til at Metacade kan være en av disse mulighetene, med flere og flere kunnskapsrike investorer som strømmer til presale. I fase 1 av presale har Metacade allerede solgt over $ 1.925.375 i MCADE-tokens, med nesten $ 1 million solgt i løpet av de første tre ukene.

Hva er Metacade?

Metacade har lagt planer om å bygge en utrolig play-to-earn (P2E) arkade i metaverset, som revolusjonerer spilling ved å omfordele fortjenesten tilbake til spillerne selv. De kan de få kontakt med venner og spille sine favorittspill i ett enkelt, sammenhengende spillfellesskap.

Denne P2E-arkaden ser ut til å bli den største i hele kryptoverdenen, noe som vil sette Metacade i en sentral posisjon for å dra nytte av en enorm nettverkseffekt og bli en stor del av det voksende krypto spillområdet.

Hvordan fungerer Metacade?

Metacade som er sentrert rundt den fantastiske P2E-arkaden har fått mye oppmerksomhet under krypto-presale, men har også et bredt sett av komplementære funksjoner. Et kontinuerlig tema på tvers av plattformen er belønninger, med mange muligheter for brukere til å tjene tokens for en rekke forskjellige handlinger.

Brukere belønnes ikke bare for å spille spill i P2E-arkaden, men også gjennom konkurranse- og turneringsspill, slik at de som liker utfordringen kan møte spillere i fellesskapet for sjansen til å tjene premier og token-belønninger. Brukere som bidrar til plattformen, for eksempel gjennom å dele alfa eller skrive spillanmeldelser, kan også tjene belønninger som oppmuntrer brukere til å bidra til å forbedre og utvide plattformen over tid.

Bruken av belønninger på denne måten betyr at prosjektet sannsynligvis vil se en økning i adopsjon etterhvert som veikartet lanseres, bygge stor fremdrift for prosjektet og gjøre det i stand til å nå store masse veldig raskt. Når denne brukerbasen er på plass, vil prosjektet dra nytte av nettverkseffekten, hjelpe brukerbevaring og sikre kontinuerlig vekst av prosjektet.

Prosjektet er drevet av token-verktøyet MCADE, som spiller en nøkkelrolle i plattformens funksjon. Ikke bare er MCADE en kritisk komponent i arkadesystemet og inngangen til plattformen for brukere, men det er faktisk prosjektets valuta. Tokens brukes til alt fra kjøp av varer til inngang i turneringer, og sikrer at det genereres stadig mer etterspørsel etter MCADE parallelt med at adopsjonen vokser.

MCADE kan også satses, noe som betyr at innehavere som er tålmodige nok til å vente på den uunngåelige prisøkningen over tid, kan tjene en passiv inntekt. De kan også forplikte sine tokens for å hjelpe med plattformens sikkerhet.

En annen viktig innovasjon er Metagrants-initiativet, som gir MCADE-innehavere muligheten til å stemme på prosjekter som er presentert for fellesskapet av talentfulle spillutviklere. MCADE-innehavernes stemmer avgjør hvilke prosjekter som blir finansiert, for deretter å bli utgitt på plattformen – noe som betyr at de har direkte innvirkning på den fremtidige retningen for plattformen.

Kan MCADE nå $ 1?

Med det ekstremt høye potensialet som Metacade tilbyr, vil det ikke overraske noen at det allerede er snakk om hvor høy token-prisen for MCADE kan gå, til tross for at den er så fersk at den anses som et krypto-presale.

Selv om $ 1 kan høres ut som en enorm økning fra presale-prisene – hvis Metacade kan sikre bare 2 % i det $ 200 milliarder store gaming-markedet som sin markedsverdi, vil prisen på MCADE være $ 2 – svimlende 250x tokenprisen under betafasen av presale!

Er Metacade en god investering?

Metacade er allerede i ferd med å forme seg som en sterk kandidat for den beste krypto-investeringen i løpet av 2023, med en utrolig stor interesse for prosjektet på grunn av potensialet. Investorer som ønsker å engasjere seg må handle raskt, siden Metacade sitt krypto-presale ikke ser ut til å vare lenge.