Kryptomarkedene stiger, men skadene er fortsatt alvorlige

30 januar 2023 TRON prisprognose: TRX og MCADE er klare for 2023. Er det et godt tidspunkt å investere nå?

Diagrammet nedenfor er kanskje det viktigste for all krypto de siste par årene.

I sannhet er det ingen grunn til å komplisere ting. Til tross for bølgen av «hedge»-fortellinger og «ukorrelerte investeringer» som fløt rundt gjennom COVID, er det så klart som natt og dag at Bitcoin handler ut fra renteforventninger akkurat nå.

Et par diagrammer gir et godt bilde av smerten som fortsatt er tilstede i markedene. Til tross for den nylige oppgangen, viser nettorealisert profitt-markøren, som er en kjedeberegning beregnet ved å sammenligne prisen på nylige mynter flyttet med prisen de tidligere ble flyttet til, hvor mye det siste rallyet blekner i forhold til omfanget av myntene. høst i fjor.

Selv om bildet utvilsomt ser bedre ut enn denne gangen enn for to måneder siden, er kryptomarkedet fortsatt i en smerteverden.

Bitcoin ble knust i fjor da sentralbanker over hele verden snudde haukisk for første gang i Bitcoins eksistens. Da de billige pengene fra det siste tiåret ikke lenger var tilgjengelige, og høye avkastninger tilgjengelig på andre investeringer som statsveksler, kollapset eiendeler med høy risiko.

Jeg skrev et stykke forrige uke om hvordan dette siste rallyet, hvis det viser noe, rett og slett beviser en gang for alle hvor mye Bitcoin omsettes som en ekstrem risiko-på eiendel.

Men mennesker har korte minner. Med Bitcoin opp nesten 50 % fra bunnene etter FTX-kollapsen , har kryptomarkedene den dumme følelsen igjen. Det er utrolig hva håp kan gjøre for folk, ikke sant? Og med håp mener jeg håp om at rentene skal ned igjen.