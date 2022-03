Spill for å tjene-spill har vært ganske populære i blokkjeden de siste 12 månedene. Det er ingen tvil om at dette er en unik trend, og vi forventer at spill vil bli mer integrert i metaverset i fremtiden. Tross alt bringer metaverset nye muligheter for blokkjede-spilling, og her er hvordan:

Metaverset vil bidra til å skape en spilløkonomi i digitale økosystemer.

Integreringen av AR og VR i spill vil være mulig med metaverse.

Metaverse vil sannsynligvis endre interaksjoner mellom spillere for alltid.

For investorer som leter etter undervurderte spillmynter som er fullt integrert med metaverset, har vi tre alternativer nedenfor å vurdere:

Star Atlas (ATLAS)

Mens alle andre har snakket om Axie og Sandbox, har Star Atlas (ATLAS) i det stille bygget opp sitt terrestriske spill og hentet inn mange aktive månedlige brukere. Spillet er satt i en virtuell terrestrisk verden der spillere bygger romskip for å kjempe om kontrollen over verdensrommet.

Datakilde: Tradingview

Den tilbyr en av de mest utrolige oppslukende spillopplevelsene takket være den sterke virtuelle virkeligheten. ATLAS er valutaen i spillet i Star Atlas-universet. Det er også styringssymbolet for plattformen, og det er en flott investering for folk som leter etter metaverse-spill.

Alien Worlds (TLM)

I en verden av terrestrisk dominans og ytre rom, er Alien Worlds (TLM) et annet metaverst spilltoken som også tilbyr utvidet og virtuell virkelighet. Det som er bra med dette tokenet er at det også integrerer noen aspekter av DeFi. Det er også en fullt integrert NFT-markedsplass.

MetaBlaze (MBLZ)