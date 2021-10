Kunder vil kunne sette inn eller ta ut penger hos MoneyGram via sin wallet

MoneyGram, en amerikansk tilbyder av internasjonale betalinger og pengeoverføringer, har kunngjort et samarbeid med Stellar. Avtalen vil gjøre det mulig for kunder å sette inn og ta ut penger via stablecoinen USD Coin (USDC).

Samarbeidet er inngått med Stellar Development Foundation, en ideell organisasjon som står bak utviklingen av Stellar Network. Samarbeidet involverer også betalingsselskapet Circle sin USD Coin, og skal tilrettelegge for tilnærmet umiddelbar gjennomføring av transaksjoner ved hjelp av stablecoinen.

Også den kommersielle banken United Texas Bank er involvert i samarbeidet, de vil stå for transaksjoner innad i USA.

Sømløs veksling fra fiat til USDC

Brukerne vil kunne benytte seg av sømløs valutaveksling, enten fra USDC til sin lokale valuta eller omvendt, fortalte selskapet i en pressemelding.

Denelle Dixon, administrerende direktør hos Stellar Development Foundation, fortalte at samarbeidet vil bidra til å utvide den rollen blokkjedeteknologi har innen tradisjonelle finanstjenester, og at dette kan føre til at enda flere får tilgang til en tjeneste som tidligere har vært utilgjengelig for de. Hun la også til:

«Takket være rekkevidden av MoneyGrams tjenester og Stellars raske og rimelige transaksjoner vil en helt ny gruppe kontantbrukere få muligheten til å konvertere sine kontanter til eller fra USDC, dermed får de tilgang til en rask og rimelig tjeneste for digitale valutaer som kanskje tidligere ikke har vært tilgjengelig for de.»

Administrerende direktør hos MoneyGram Alex Holmes kommenterte også veksten innenfor krypto- og stablecoinindustrien, og mener sektoren har potensiale til å «strømlinjeforme internasjonale betalinger».

«Gitt vår ekspertise innen globale betalinger, blokkjedeteknologi og etterlevelse av regulatoriske rammeverk er vi i en svært god posisjon til å kunne lede an og bygge broer som skal knytte sammen digitale valutaer og lokale fiat-valutaer,» la Holmes til.

MoneyGram kommer til å lansere tjenesten ved utvalgte lokasjoner innen utgangen av 2021, før den lanseres globalt i 2022.

MoneyGrams samarbeid med Stellar kommer bare noen måneder etter at selskapet avbrøt sitt samarbeid med Ripple, selskapet som står bak kryptovalutaen XRP. Avgjørelsen om å kutte samarbeidet med Ripple kom som følge av det amerikanske finanstilsynets (SEC) sak mot Ripple Labs og selskapets toppledere. Saken er fortsatt aktiv.

Prisen på Stellar (XLM) har økt med nesten 15% i løpet av de siste 24 timene, og ligger for øyeblikket rundt $0,35. XRP har også økt med rundt 5%, og prisen ligger nå nært $1,08.