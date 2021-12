Live Qredo-prisen i dag er $6,52 med et 24-timers handelsvolum på nesten $37 millioner. Qredo har steget 1,87 % de siste 24 timene. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe QRDO, er denne guiden for deg.

De beste stedene å kjøpe QRDO nå

Siden QRDO er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe QRDO ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe QRDO akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din QRDO

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert QRDO.

Hva er QRDO?

Qredo rearkitekterer eierskap av digitale eiendeler og blokkjede-tilkobling. En radikal ny tilnærming for å bringe likviditet og kapitaleffektivitet til blokkjedeøkonomien, Qredo har vært banebrytende for det første desentraliserte, tillitsløse multi-party computation (MPC) depotnettverket. Denne fremgangen gjør det mulig for Qredo å tilby desentralisert depot, native cross-chain swaps og likviditetstilgang på tvers av plattformer.

Qredo jobber i forkant av cybersikkerhet og blokkjede. Ved å bruke de siste innovasjonene innen kryptografi og distribuert hovedbok-teknologi, leverer Qredo et kraftig globalt nettverk for sikring og handel med digitale eiendeler.

Administrerende direktør i Qredo er Anthony Foy, en digital veteran og seriegründer. Han har 20+ års erfaring i VC-støttede vekstselskaper med 4 vellykkede exits. Anthony slo seg sammen med Brian Spector, CPTO, som er en cybersikkerhetsekspert og seriegründer med bakgrunn i avansert kryptografi.

Bør jeg kjøpe QRDO i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme opp med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

QRDO-prisprediksjon

Wallet Investor spår en langsiktig økning. De spår at prisen på dette tokenet vil være så mye som $90,50 i 2026. En 5-års investering vil generere inntekter på 1316%. Hvis du investerer $100 i QRDO nå, vil du ha $1416 i 2026 hvis Wallet Investor har rett.

