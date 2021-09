El Salvador skapte i forrige uke historie som det første landet i verden til å innføre Bitcoin som lovlig betalingsmiddel

Valor Investe, en brasiliansk nettside med læringsressurser fokusert på økonomi, publiserte nylig en undersøkelse som viser at 48% av brasilianere er positivt innstilt til å innføre Bitcoin som en offisiell valuta i landet. Undersøkelsen involverte 2700 respondenter fra de søramerikanske landene Argentina, Costa Rica, Chile, Colombia, El Salvador, Venezuela og Brasil.

Brasilianerne var også de største tilhengerne av El Salvadors avgjørelse om å innføre Bitcoin som lovlig betalingsmiddel. Hele 56% av de brasilianske respondentene mente kryptoadopsjon var en fornuftig avgjørelse. Undersøkelsen, som var bestilt av Sherlock Communications, fant at kun rett over en femtedel var konsekvent imot kryptovaluta.

«Brasilianere var de største tilhengerne av kryptoadopsjon i regionen, hvor hele 56% støttet El Salvadors tilnærming, og 48% oppga at de ønsket adopsjon også for Brasil… Ytterligere 30% er verken enige eller uenige, og 21% er mot hele konseptet (12% var uenige, og 9% var sterkt uenige).»

De 12% som ikke var klare for å investere i Bitcoin var en kraftig nedgang fra de 33% som sa det samme i 2020. De viktigste årsakene de oppga for at de ikke hadde troen på kryptovaluta var bekymringer rundt sikkerhet (42%), kryptovalutaers volatile natur (37%) og at de ikke har penger å investere (33%).

Når deltakerne ble spurt om deres motivasjoner for å investere i den digitale valutaen oppga 55% at det ville føre til en diversifisering av investeringene deres, og 39% oppga at de så på det som en beskyttelse mot inflasjon og økonomisk volatilitet. Det var også en stor andel (39%) som oppga at de investerte for å holde tritt med de teknologiske trendene.

Undersøkelsen avslørte at selv om brasilianerne er svært åpne til kryptovalutaer generelt, så er Bitcoin fortsatt den dominerende kryptovalutaen i landet. De aller fleste (92%) som besvarte undersøkelsen sa at de kjente til Bitcoin, mens 31% kjente til Ethereum og 30% kjente til Litecoin, disse er de tre mest populære kryptovalutaene i landet.

Funnene viser at latinamerikanere er bekymret for pågående økonomiske kriser i sine land, og 38% av respondentene fortalte at dette har gjort de mye mer interessert i kryptoinvesteringer, mens 37% sa at krisen kun gjorde de litt mer interessert. 15% indikerte at den økonomiske tilstanden i landet deres ikke påvirket deres interesse i kryptovaluta i det hele tatt.

Brasil har for øyeblikket over 1,4 millioner brukere registrert på ulike kryptoplattformer, i tillegg har landet 21 kryptominibanker. Brasil godkjente også EFT-er tidligere i år, noe som bidro til at kryptoindustrien fikk et enda bedre fotfeste i landet, da EFT-er har gjort det enklere for usikre investorer å prøve seg på kryptovaluta.